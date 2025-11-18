王鴻薇為全民防衛手冊唱和中國官媒？林楚茵狠嗆：中共傳聲筒再+1

記者盧素梅／台北報導

民進黨立委林楚茵今發文嗆國民黨立委王鴻薇，「根本中共傳聲筒再+1」。（資料照／記者楊士誼攝影）

國防部9月推出新版「台灣全民安全指引」，目前已經印製1,100萬份紙本，將從明日開始發放給民眾，整體過程需花費約6,447萬。對此消息，中國官媒「今日海峽」竟發文抨擊，就連國民黨立委王鴻薇也跟著批，「是明年要打仗？還是急著消化預算浪費公帑」？對此，民進黨立委林楚茵發文反嗆，「根本中共傳聲筒再+1」。

林楚茵在社群平台發文指出，中共官媒「今日海峽」才發文抨擊全民防衛手冊，王鴻薇馬上跟著攻擊，連用詞都沒什麼差異。這不是巧合，根本「中共傳聲筒再+1」。

廣告 廣告

林楚茵表示，全民防衛是保護全民安全，如果還以為只是國防議題，眼界就是狹隘到沒有格局。可惜王鴻薇眼裡永遠只有政治攻防。台灣每天面對中共軍機繞台，還要承受天災壓力，他卻把全民防衛講成政治操作，這不是監督，是在替中共講話，還順便消費台灣人的安全感。

林楚茵批評，國民黨心中有沒有台灣人民，看花蓮天災就知道。徐榛蔚遇到災害人就不見，地方該做的不做，最後還是中央全扛。國民黨立委平常只會要錢說建設地方，結果真正的防災與治理完全看不到。要錢到底要到哪裡去？

林楚茵並批評，更荒謬的是，國民黨和民眾黨今年盲砍預算，明年預算還卡在院會不送委員會審。自己工作不做，還想拖垮全民防衛，再跳出來罵認真做事的人。這不是監督，這是當中共的傳聲筒、台灣防衛的絆腳石。

更多三立新聞網報導

美批准對台軍售！中國氣喊堅決反對 國防部反擊：始終相信以實力衛和平

最壞身教！接小孩上幼稚園不滿被插隊…中校爸爸戲謔士官長：擋你就爽

國軍被香港男吸收刺探軍事機密！檢調求處重刑 國防部發聲了

4千萬印民防手冊全台普發！林飛帆本周視察發送 國防部：明年1月初完成

