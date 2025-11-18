王鴻薇為全民防衛手冊唱和中媒？林楚茵曝非巧合：根本中共傳聲筒

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

民進黨立委林楚茵今(11/18)表示，中共官媒《今日海峽》才發文抨擊全民防衛手冊，國民黨立委王鴻薇馬上跟著攻擊，連用詞都沒什麼差異，這並非巧合，根本是中共傳聲筒。

民進黨立委林楚茵，資料照，林楚茵辦公室提供

國防部今日宣布印製1100萬新版「台灣全民安全指引」，並在明日起陸續發給國人，過程將花費6447萬餘元。但傳出《今日海峽》對此發文抨擊，王鴻薇也質疑，經費需動用二備金支應，是明年要打仗、還是急著消化預算、浪費公帑？

林楚茵在社群粉專發文表示，中共官媒「今日海峽」才發文抨擊全民防衛手冊，王鴻薇馬上跟著攻擊，連用詞都沒什麼差異，這不是巧合，根本「中共傳聲筒再+1」。

林楚茵指出，全民防衛是保護全民安全，如果還以為只是國防議題，眼界就是狹隘到沒有格局。可惜王鴻薇眼裡永遠只有政治攻防。台灣每天面對中共軍機繞台，還要承受天災壓力，他卻把全民防衛講成政治操作，這不是監督，是在替中共講話，還順便消費台灣人的安全感。

林楚茵說，國民黨心中有沒有台灣人民，看花蓮天災就知道，國民黨花蓮縣長徐榛蔚遇到災害人就不見，地方該做的不做，最後還是中央全扛。國民黨立委平常只會要錢說建設地方，結果真正的防災與治理完全看不到。要錢到底要到哪裡去？

林楚茵表示，更荒謬的是，國民黨和民眾黨今年盲砍預算，明年預算還卡在院會不送委員會審。自己工作不做，還想拖垮全民防衛，再跳出來罵認真做事的人，這不是監督，這是當中共的傳聲筒、台灣防衛的絆腳石。

