王鴻薇爆國防部買炸藥是小吃店進口快篩劑翻版? 顧立雄：確認輸出許可就可履約

國民黨立委王鴻薇昨日爆料指稱「福麥國際室內裝修公司」竟以5.9億得標國防部的炸藥採購案，甚至質疑是「小吃店進口快篩劑」翻版。國防部長顧立雄今天（11日）澄清指出，該公司是有代理商的資格，只要能夠向原廠取得輸出許可證明及原廠來源證明，經國防部查證屬實，就可以代理進口。

對於國防部所要購買的「RDX海掃更」旋風炸藥一事，顧立雄表示，此項採購案是我們國內沒有自製產能的原物料採購案，主要是該公司具有從事國際貿易的代理商資格，只要能夠提出相關數據證明，然後查驗能夠落實的話，每一個人都有資格來投標。

顧立雄並進一步表示，國防部會做好相關輸出許可證明的查驗工作，查驗最後交貨原廠來源證明。類似這樣的火藥原物料採購案，廠商只要具有代理能力，只要有辦法取得火藥原物料，坦白講這是一翻兩瞪眼的事情，能不能取得就可以明確認定。

對於王鴻薇所質疑此項採購案猶如「小吃店採購快篩試劑」翻版一事，顧立雄強調，這是一個不需要有國內產能，只是他有代理商資格，能夠向原廠取得輸出許可，提供火藥原物料，經過國防部查證屬實，那就可以履約。



