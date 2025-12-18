王鴻薇爆高鐵公安事故「車側外蓋板」都丟了 公司喊調查懲處

台灣高鐵近日接連發生公安事故，但是並非全部都被主管機關和社會所知。（示意圖／資料照）

外界對台灣高鐵的印象一般不差，但國民黨立委王鴻薇昨（17）在臉書爆，高鐵最近發生數起公安事故，包括通訊系統異常、設備損害等，其中還有車側外蓋板因未鎖固竟掉落遺失，數小時後才在高架橋下發現；且這些事件並非全都被主管機關和社會所知，質疑高鐵處理不透明、螺絲鬆了，甚至連主管機會都未能及時掌握。

王鴻薇昨天在臉書發文指，高鐵最近發生數起公安事故，但是並非全部都被主管機關和社會所知，其中有不少內部檢舉，包括12月2日發生的高鐵通訊系統異常事故，高鐵早就知道是行控中心更新工程中，人為誤剪營運光纖線路，才造成多站列車延誤，但高鐵避重就輕，甚至調查報告要2周才會有結果。

另外，高鐵在12月13日發生設備損害事故，在執行列車出場正線試運轉測試，從燕巢總機廠到烏日基地，發現列車有多處刮痕及車側外蓋板遺失，竟然是車側未鎖固所造成，而且遺失數小時後才在高架橋下發現，慶幸遺失的地方在郊外，沒有造成人員損傷，否則後果難以想像。

王鴻薇痛批，因為12月2日的事件還沒處理完，12月13日高鐵也未告知交通部鐵道局，因此質詢時交通部還在狀況外。她認為高鐵做為台灣交通運輸的標竿，應更看重國人公共安全，主動向主管機管報告狀況，讓公安意外公開透明，才能精進與改善。

而針對2起事故，高鐵做出說明：

※12月2日事故

一、 台灣高鐵行控中心興建迄今超過20年，因設備日漸老舊，高鐵公司已規劃全面升級，現正進行相關工程。原有之行控中心控制室先遷移至臨時場所後，始依據竣工圖進行原控制室之舊纜線移除作業。

二、由於「資料傳輸光纜」（DTS）並未出現於竣工圖中，導致人員施工時將外觀與電話線近似的DTS纜線移除，造成行控中心通信系統異常。事件發生後，高鐵公司立即啟動備援機制，改由各車站接力控制，維持列車運轉。

三、台灣高鐵公司已立即強化該光纜的防護與標示，並規劃將其遷移到獨立的管線位置；同時，也將加強落實標準作業流程（SOP），所有纜線工程均須擬定施工計畫並通過審查，施工前也需確定無功能後方能移除。

四、本案完整檢討後，高鐵公司也將對涉及疏失的相關人員，依規定辦理懲處。

※12月13日事故

一、經查該車組為完成列車大修後、進行運轉測試，並非營運列車。事件發生後第一時間，亦即刻進行巡檢、確認路線安全，未影響當日營運。

二、高鐵列車於大修過後，均須進行各項運轉測試，以確保各項零件、設備正常，方能提供營運服務。高鐵公司此事件至為重視，正針對原因詳細調查，將確實釐清責任，並確保不再發生。

