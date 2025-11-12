王鴻薇痛批「太子集團」洗錢破口 法務部認同聯手清查空殼公司

【警政時報 包克明／臺北報導】立法院司法及法制委員會今（12）日質詢聚焦「柬埔寨太子集團詐騙洗錢案」。國民黨立委王鴻薇痛批，太子集團透過在台8家空殼公司名義，持有「和平大苑」11戶豪宅與29輛超跑，涉有龐大資金流動與洗錢疑慮。更令人震驚的是，主嫌陳志自2017年起多次來台布局，來台次數高達10次，卻未被相關單位掌握。

王鴻薇痛批，太子集團主嫌陳志自2017年起多次來台布局，來台次數高達10次，卻未被相關單位掌握。(圖／國會頻道)

王鴻薇指出，檢方已點名經濟部是「頭號戰犯」，應全面清查空殼公司高額資金交易與房地產持有狀況。法務部次長徐錫祥亦當場表示認同，承諾將與經濟部協力，提出跨部會整治建議。她強調：「若不徹底清查，台灣恐持續背負詐騙洗錢中心惡名，嚴重損害國際形象。」

台灣淪為「詐騙之島」聲名遠播，享譽國際？連南韓媒體「朝鮮日報」都撰文報導。(圖／國會頻道)

王鴻薇並回顧，今年4月即警示法務部留意聯合國報告點名台灣與柬埔寨為詐騙洗錢熱區，然而當時調查局卻輕忽報告內容，如今太子集團案爆發，證明警訊成真。她批評，「外資設立公司洗錢竟能輕易逃過審查，政府部會互踢皮球，打詐國家隊成了打詐足球隊」。

王鴻薇指出，今年4月即警示法務部留意聯合國報告點名台灣與柬埔寨為詐騙洗錢熱區，然而當時調查局卻輕忽報告內容。(圖／國會頻道)

王鴻薇呼籲，經濟部應即刻結合稅務機關與內政部，展開全台空殼公司資金清查，徹底封堵詐騙洗錢管道，讓國際重新看見台灣的清廉形象。

