王鴻薇發文談《鐵拳教育》！ 聶永真怒嗆：自己霸凌台灣設計師好意思講這個？

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王鴻薇發文談《鐵拳教育》被聶永真怒嗆，「霸凌台灣設計師好意思講這個？」（本刊資料照）

韓劇《鐵拳教育》近期開播引起關注，立委王鴻薇今（10）日發文談及該劇還稱，「這齣韓劇真的反映師道不存，教權沉淪現況」，她還說，「或許這部片應該第一個要看的就是我們的教育部長了」，而設計師聶永真則留言怒嗆，「你自己都在霸凌台灣站在第一線的設計師了，怎麼好意思有臉出來講這個」。

韓劇《鐵拳教育》近期開播，劇中用「以暴制暴」的強硬手段懲罰惡霸學生與恐龍家長引起熱議。王鴻薇今天發文談及此劇說，最近有人推薦她一定要看這部劇，昨晚看了第一集，這齣韓劇真的反映師道不存，教權沉淪現況。

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王鴻薇稱，最近台灣頻頻發生老師身心俱疲，甚至老師輕生的悲劇，但是教育部對檢討校事會議仍然拖牛步，讓第一線老師處於隨時被投訴，被調查的惡夢，「或許這部片應該第一個要看的就是我們的教育部長了」。

該篇貼文一出後，網友紛紛酸，「妳去問一下妳同事，教育立委萬美玲在幹嘛」「你就是最差示範，怎麼有臉蹭這個話題」「你們倒是先審預算啊」「你們國民黨在立法院打同事算不算霸凌呢」？

值得一提的是，設計師聶永真也怒嗆，「你自己都在霸凌台灣站在第一線的設計師了，怎麼好意思有臉出來講這個」，而網友也紛紛說，「央視薇日常」「可能她的臉皮核彈也打不破」。

聶永真之前因為台電換LOGO字體而引起爭議，王鴻薇先前還稱他一年內就連拿台電、中油兩個國營事業標誌設計案，「真是民進黨執政下的標案常客。」

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