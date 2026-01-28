王鴻薇稱陳菊請假到頂 監察院駁：王少算了2年度共60天休假

監察院長陳菊請辭獲准。 圖：林朝億/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 監察院今(28)日表示，院長陳菊主動請辭，總統今日28日下午發布總統令，予以免職；自2月1日生效。至於陳菊是否適用「公務人員請假規則」，秘書長黃適卓表示適用。對於國民黨立委王鴻薇稱陳菊請假已經用完，副秘書長王增華則具體說明陳菊請假情形反駁王的說法。

在總統賴清德准辭後，監察院發出新聞稿表示，陳菊院長今因健康因素主動請辭獲准，監察院尊重院長意願，也感謝院長為監察職權及人權保障的堅持與努力，並祝福陳菊院長早日康復。

根據「公務人員請假規則」，關於公務員病假的期限，主要可以分為「年度普通病假」與「延長病假」兩個階段。年度普通病假部分，每一位公務員每年有28天的普通病假（不含例假日）。如果28天用完了，可以用「事假」去抵銷；如果事假也用完了，則會進入「扣薪事假」。而事假一年則有7天。如果患重病，非短時間可以治癒，經機關首長核准後可以請「延長病假」。其期限規定為：自第一次請延長病假之首日起算，2 年內合併計算不得超過 1 年。

換言之，一般公務員單一一次病假請最久的期間，應該是28天病假加7天扣薪事假，加上1年延長病假。其中，病假、事假都不含例假日。而陳菊是於2024年12月21日入住高雄醫學大學附設中和醫院，恢復時發生中風。若從當時計算，等於幾乎將把可以請假的日子幾乎都用罄。因此，王鴻薇認為，陳菊是已經請假已經到頂了，所以不得不請辭。

不過，監察院秘書長黃適卓接受新頭殼訪問表示，陳菊院長當然適用「公務人員請假規則」。副秘書長王增華也說明陳菊的請假具體情形。她說，陳菊是從2024年12月23日開始請假。當時請的是7天病假。到了2025年，一般公務人員共有35天的事病假，但她公務員資歷又非常資深，也共有30天休假，所以是事假、病假與休假加起來就有65天。接下來請一年的延長病假。而今年又是進入新的年度，陳菊目前請的是本年度30天的休假。所以，王鴻薇稱陳菊是請假已經請到頂了，王增華稱，沒有這回事。

去年2月時任監察院秘書長李俊俋表示，院長1個月薪水約20餘萬元，陳菊不願給人講話，他已把今年1、2月共2個月的薪水繳回。

不過，根據「支給要點附表1-政務人員給與表」，五院院長月俸約11萬、公費26萬元，薪水應為37萬元。

