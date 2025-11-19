王鴻薇等5人遭告誹謗不起訴 三立：捍衛新聞採訪自由立場不變

國民黨立法委員王鴻薇在今年5月大罷免活動期間，指控三立電視配合青鳥「製造新聞」。三立提告妨害名譽，但傳出北檢宣布不起訴處分。 圖：翻攝「臉書」王鴻薇（資料照片）

[Newtalk新聞] 三立電視因不滿國民黨立委王鴻薇在今年5月大罷免期間，指控配合青鳥「製造新聞」，提告王鴻薇、徐巧芯、國民黨新北市議員江怡臻、國民黨前發言人楊智伃及名嘴朱凱翔等5人。北檢今（19）日偵結，認為王鴻薇所言非全然無據、非杜撰，難認有減損三立公司名譽的真實惡意，難認故意妨害名譽；評論內容非憑空捏造，難認妨害名譽；王鴻薇等5人均獲不起訴處分。

王鴻薇今年5月在臉書發文，指三立攝影記者與罷免團體串謀安排民眾嗆聲，幫罷團造勢。三立新聞第一時間發表聲明，批評王鴻薇惡意栽贓，稱「新聞採訪是媒體天職，要扣人帽子之前請先查證，切勿混淆大眾判斷」，表示將提告以正視聽。

對於今天北檢不起訴處分決定，三立新聞稍早發出聲明稿，表示尚未收到處分書，將待收到後評估法律程序，並重申捍衛新聞採訪自由立場不變。

三立新聞聲明全文

一、本公司尚未收到法院文件，俟收到文件後，續依相關法律程序進行評估，《三立新聞》捍衛新聞採訪自由的立場不變。

二、當日王鴻薇委員舉辦公開活動，並有同業中天新聞網路直播，皆為網上公開資訊。《三立新聞》基於報導新聞之責安排記者前往採訪，符合新聞採訪原則，更屬憲法保障新聞自由。台灣是民主國家，更不容政治人物僅憑一己之好，即可動輒污名化媒體採訪權，此事無關藍綠，是大是大非的問題。

三、回到法律事實面，《三立新聞》當日既無發布該場活動之新聞，又何來「製造新聞」之指控？王鴻薇等人基於不存在的事實所發出的評論，自然是超過合理評論範圍之不實評論，令人遺憾。

