王鴻薇製圖諷賴清德不如高市早苗 學者：不倫不類的類比，傻爆了⋯

記者李鴻典／台北報導

第51屆日本眾議院選舉結果出爐。在日相高市早苗帶領下，自民黨取得316席，獨自超過法定2/3門檻，創下日本二戰後單一政黨取得最高議席紀錄。對於國民黨立委王鴻薇日前曾貼出圖卡稱「賴清德不如高市早苗、不敢重選沒有GUTS」，旅美教授翁達瑞撰文《王鴻薇傻爆了⋯⋯》，他在文中提到，王鴻薇做了一個不倫不類的類比；癢的地方不抓（立委改選），不癢的地方卻抓到破皮（總統改選）。

王鴻薇日前曾貼出圖卡稱「賴清德不如高市早苗、不敢重選沒有GUTS」。（圖／翻攝畫面）

翁達瑞寫道，這一屆的國民黨立委素質普遍低落，最典型的人物就是中山/松山區選出的王鴻薇。當選立委後，王鴻薇不務正業，只忙著在社群平台與媒體造謠抹黑，在法案的審查毫無表現。更嚴重的是，王鴻薇的爆料經常出錯，甚至被法院判決高額賠償。王鴻薇沒得到教訓，繼續不務正業，只忙著在社群平台蹭聲量。

翁達瑞說，日本首相高市早苗宣布解散國會，改選後狂勝，掌握三分之二以上的席次。高市勝選與王鴻薇一點關係都沒有，但王鴻薇仍要借題發揮，在社群平台貼文攻擊賴清德。他指出，王鴻薇在「脆」貼了一張圖卡，上面只有兩行字：「賴清德不如高市早苗 總統不敢重選沒有GUTS」。

看到這張圖卡，只能說王鴻薇傻爆了，做了一個不倫不類的類比。翁達瑞說，以下是他的理由：

一、日本改選的是國會議員，王鴻薇要的卻是台灣的總統改選。

二、日本的政體是內閣制，國會可以提早改選，只要首相宣佈解散國會即可。台灣的政體是總統制，總統四年改選一次，並無提早改選的機制。

三、雖然台灣的總統只能定期改選，但有立委提早改選的機制。只要立法院提出倒閣案，行政院長就要向總統請辭，並呈請總統解散立法院，重新改選立委。

翁達瑞認為，若王鴻薇想要解決眼前的朝野憲政僵局，她應該呼籲佔立院多數席次的藍白兩黨對行政院長提出不信任案，讓賴總統有解散立法院的機會。

若藍白兩黨不提出對行政院長的不信任案，賴清德無從解散立法院，眼前的朝野憲政僵局也就無解。顯然沒有GUTS的是佔立院多數的藍白立委，不敢接受民意的考驗。因為我們的憲政設計沒有總統提早改選的機制，賴總統是否有GUTS無關緊要。

翁達瑞還說，王鴻薇擔任公職多年，對國家的基本憲政架構竟然一無所知。王鴻薇傻爆了，癢的地方不抓（立委改選），不癢的地方卻抓到破皮（總統改選）。

