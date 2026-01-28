王鴻薇評高市早苗賭上政治生命重選有魄力 狠酸賴清德「選輸翻桌」 5

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導

針對日本首相高市早苗日前突然解散國會眾議院，提前舉行大選，國民黨立委王鴻薇今（28）日在臉書發文表示，高市早苗賭上政治生命的決定，在各黨魁的辯論會上說「如果自民黨和維新會無法獲得多數席位，我將立即辭職。」王鴻薇指出，不論立場為何，高市早苗的承擔與魄力值得尊敬。

王鴻薇表示，反觀去年我國，在總統賴清德帶領下的大罷免，同樣也是為了拼國會過半，但是條件更加優越，只有在野黨的立委要面臨重選；在新民意的確定下，32：0大罷免大失敗，但至今賴清德還在高位，一開始怕觸怒人民說要生養休息，沒幾個禮拜就見笑轉生氣說「藍白沒得到教訓」，簡直不可思議。

王鴻薇更以高市早苗與賴清德相比較，指出高市早苗是挾帶高民意支持度發動全面解散國會；賴清德是以少數民意罷免在野黨立委。高市早苗自己下來重選、國會沒過半就辭職；賴清德主導每週開會監督，大失敗後還繼續叫囂在野黨。

「甚至賴清德選輸翻桌，行政院長不副署、大法官違法判決。」王鴻薇進一步表示，從格局到擔當，兩人高下立判。她也提到，日前她評論賴清德不如高市早苗，很多網軍側翼氣得牙癢癢，自己大膽預言，高市在這場選舉越耀眼，越展現出擔當與魄力，對比賴清德都是傷害。

