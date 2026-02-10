王鴻薇諷賴清德不如高市早苗 學者轟「不倫不類」比喻：對我國憲政架構一無所知

國民黨立委王鴻薇。 圖：黃建豪／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 日本於本月 8 日完成眾議院改選，由首相高市早苗率領自民黨一舉拿下三分之二席次，可單獨提出憲法修正案。而國民黨立委王鴻薇先前就製作圖卡酸總統賴清德「不如高市早苗有GUTS」，不敢進行重選。對此，筆名翁達瑞的旅美學者陳時奮今（10）日就直言，拿台灣與日本憲政體制進行類比本來就不倫不類，更批評王鴻薇對我國憲政體制一無所知。

王鴻薇先前在社群平台 Threads 發文表示，她個人佩服高市早苗勇氣，願意拿自己政治生命做出賭注，解散眾院進行重選。然而，她話鋒一轉，批評民進黨整天喊國民黨發動倒閣，但賴清德本人卻躲在憲政體制後面不用重選，並批評賴不敢重選「沒有GUTS」。

對此，翁達瑞直言，這一屆的國民黨立委素質普遍低落，最典型的人物就是中山／北松山選出的王鴻薇。當選立委後，王鴻薇不務正業，只忙著在社群平台與媒體造謠抹黑，在法案的審查毫無表現。更嚴重的是，王鴻薇的爆料經常出錯，甚至被法院判決高額賠償。而王鴻薇沒得到教訓，繼續不務正業，只忙著在社群平台蹭聲量。

翁達瑞指出，高市早苗宣布解散國會，改選後狂勝，掌握三分之二以上的席次。雖高市勝選與王鴻薇一點關係都沒有，但王鴻薇仍要借題發揮，在社群平台貼文攻擊賴清德。王鴻薇在「脆」貼了一張圖卡，上面只有兩行字：「賴清德不如高市早苗 總統不敢重選沒有GUTS」。

面對王鴻薇製作圖卡，翁達瑞就批評王鴻薇傻爆了，做了一個不倫不類的類比。他表示，日本改選的是國會議員，王鴻薇卻要是台灣的總統改選。而日本的政體是內閣制，國會可以提早改選，只要首相宣佈解散國會即可。台灣的政體是半總統制，總統四年改選一次，並無提早改選的機制。

翁達瑞續指，雖台灣的總統只能定期改選，但有立委提早改選的機制。只要立法院提出倒閣案，行政院長就要向總統請辭，並呈請總統解散立法院，重新改選立委。

他認為，如果王鴻薇想要解決眼前的朝野憲政僵局，她應該呼籲佔立院多數席次的藍、白兩黨對行政院長提出不信任案，讓賴總統有解散立法院的機會。若藍、白兩黨不提出對行政院長的不信任案，賴清德無從解散立法院，眼前的朝野憲政僵局也就無解。「但顯然沒有GUTS的是佔立院多數的藍白立委，不敢接受民意的考驗。因為我們的憲政設計沒有總統提早改選的機制，賴清德是否有GUTS無關緊要。」

翁達瑞也酸，王鴻薇擔任公職多年，對國家的基本憲政架構竟然一無所知。「傻爆了，癢的地方不抓（立委改選），不癢的地方卻抓到破皮（總統改選）。」

