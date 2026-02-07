王鴻薇讚譽是「松信的老朋友」 許原榮：參選市議員不覺得是芯費之戰延續

立法院長韓國瑜辦公室主任許原榮。截自許原榮臉書



記者周志豪／台北報導

立法院長韓國瑜、前立委費鴻泰辦公室主任許原榮今宣布爭取國民黨提名選北市松信區市議員，因立委徐巧芯辦公室主任陳暉也將參戰同區議員初選，被解讀將上演芯費大戰2.0。許今回應，不覺得黨內有所謂什麼之戰的延續。

2023年3、4月間國民黨台北市松信區立委區選期間，當時仍為台北市議員的徐巧芯決定時任立委的費鴻泰，結果從初選登記開始的「麵店老闆」安裝暗樁攻防、到之後「深夜指控包車投票」殺的刀刀見骨，被稱為芯費大戰。

被問到這次市議員初選是否將與陳暉上演芯費大戰2.0時，許原榮表示，尊重所有人選擇，選舉就是競爭，競爭難免會有摩擦，那也顯示黨內其實是民主的，競爭之後會有尊重與合作，團結是很多元的。

上午陪同許原榮掃街的立委王鴻薇則緩頰，「大家一起努力」。

台北市議員將啟動初選公告，許原榮今終宣布參戰，上午也由王鴻薇陪同首度以候選人身分到市場拜票，還巧遇對手富錦里里長李煥中。

許原榮表示，樂見大家盡量來爭取選民支持，有這麼多競爭對手，表示大家都很有熱情為松山信義民眾服務。

王鴻薇則肯定「許原榮是松信的老朋友」，現在擔任韓國瑜辦公室主任，過去長期擔任前立委費鴻泰辦公室主任，在松山信義已經服務多年，在地深耕，非常熟悉松山信義，松信沒有一個里長不認識。

王鴻薇也提到，自己過去擔任台北市議員，很多選民服務案件需要中央政府幫忙，當時許原榮（費鴻泰辦公室主任時期）的幫忙就非常多，現在是投桃報李的時刻，今天許第一天掃市場，義不容辭來陪，讓更多民眾能認識許。

至於許原榮投入時間較晚，王鴻薇解釋，許必須協助韓國瑜圓滿完成上會期所有工作，才能投入初選，起跑的動作確實比較晚一點，但以許對松信熟悉，非常歡迎像許這樣有經驗，過去服務有口碑的生力軍投入這次市議員選舉。

