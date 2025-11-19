王鴻薇質疑全民國防手冊用二備金規避監督 顧立雄：公開招標沒有規避

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

全民國防手冊今（19）日起開始製發，預計明年1月5日前完成全台980萬戶家戶發送，不過印製預算4279萬元以第二預備金支應，國民黨立委王鴻薇認為，有刻意規避立院備查之嫌。國防部長顧立雄今天受訪時說，沒有任何規避情形。

國防部長顧立雄今天赴立院報告。（圖／國會頻道）

顧立雄今天前往立法院報告「國軍心理衛生制度實施後之影響探討、心理求助樣態原因分析及策進作為」並備質詢。

會前受訪時，顧立雄被問到王鴻薇的質疑時說，全民國防手冊，我們主要是參照相關的國家，包括這個瑞典、芬蘭、捷克等等，他們都有在普發這些手冊，用紙本的方式，那因為我們推出這個手冊之後也獲得相關的好評，再加上我們認為應該要避免數位落差，我們認為普發紙本也是一個，在確保我們在任何面對緊急狀態或者是重大災害的情況之下，能夠確保國人的財產生命安全的必要做法，所以就以公開招標的方式，「我們沒有任何規避的情形」。



