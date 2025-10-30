王鴻薇質疑玉山金併購重訊發布標準 籲金管會建立透明監理機制

立法委員王鴻薇今日在財政委員會質詢時，針對玉山金併購三商人壽的重訊發布時機提出質疑，要求金管會正視金融併購案資訊揭露標準不一的問題，並給予市場明確交代。

王鴻薇指出，此次玉山金併購案中，中信金在年假前四天即發布重訊，但玉山金與三商人壽卻選擇在年假後的深夜才公告，導致星期一開盤股價暴跌，外資更在兩天內大賣18萬張。她質疑，為何同樣是併購案，中信金提前發布重訊，玉山金卻延後公告，標準究竟為何？

王鴻薇進一步表示，過去星展金、台新金因較早發布併購研究重訊各被罰10萬元，中信金與金城銀行併購案則不了了之，凸顯金管會對重訊發布標準的不明確。她批評，金管會將責任推給交易所處理，並以「尊重專業判斷」為由，給予金控過大的裁量空間，導致資訊透明度不足，散戶投資人成為最大受害者。

王鴻薇強調，外資在年假前連續買超，年假後卻大量賣出，顯示資訊不對稱問題嚴重。她要求金管會必須建立清楚的重訊發布標準，強化金融監理機制，不能讓金控自由心證決定公告時機，確實保障投資人權益，維護市場交易秩序。

