王鴻薇質疑「為敵效忠罪」恐成文字獄 國防部：採取「即成犯」態度

立法院司法法制委員會審查《陸海空軍刑法》第24條修正草案。翻攝國會頻道。



立法院司法法制委員會今（1/8）天審查《陸海空軍刑法》第24條修正草案，針對行政院版本增訂「以言語、舉動、文字、或其他方式對敵人為效忠之表示者，處一年以上七年以下有期徒刑」，國民黨立委王鴻薇質疑「效忠」定義很模糊，如果民進黨前立委趙天麟跟中國籍女朋友在手指上互刻「忠誠」，算不算效忠？國防部法務司長吳逸聖說明，這方面是採「即成犯」態度，只要對敵人表達效忠，這個犯行就成立，但後續須由檢察官依事實認定。

廣告 廣告

針對近年發生多起現役軍人對共軍宣誓效忠的案件，行政院、多名朝野立委均提出《陸海空軍刑法》第24條修正草案，其中多個版本皆指向「現役軍人不盡其應盡之責而降敵者」，刑責從原本的處1年以上、7年以下有期徒刑，提高至處3年以上、10年以下有期徒刑。

另外，行政院、多名朝野立委也提出新增條文「以言語、舉動、文字、圖畫、電磁紀錄、科技方法或其他方式對敵人為效忠之表示者，處一年以上七年以下有期徒刑。」

王鴻薇在質詢時質疑，「效忠」定義很模糊，如果民進黨前立委趙天麟跟中國籍女朋友在手指上互刻「忠誠」，那算不算效忠？有沒有可能觸法？

王鴻薇接著詢問司法院刑事廳副廳長顧正德，為何司法院在書面報告中建議，條文增列「足以生軍事上之不利害者」要件，比如「足以生軍事上之不利益」等？顧正德回應，因為「效忠」涵含義非常廣，而且1年以上、7年以下有期徒刑也不輕，因此希望透過增列要件，讓法官在個案中審查行為是否對軍事利益造成侵害或侵害危險，符合以法益保護為核心的立法目的。

王鴻薇隨後再質疑國防部，國防部在法規預告階段曾出現「效忠」定義相關文字，但送交立法院版本卻將其刪除，理由是什麼？國防部法務司長吳逸聖說明，現役軍人對敵人表達效忠，就已經對我國軍事安全、國家利益產生實質危害，因為效忠很有可能被敵人拿來進行心戰宣傳。

王鴻薇追問，如果像她剛剛提到的，男女朋友互刻「忠誠」表達愛意，算不算效忠？吳逸聖強調，這方面是採「即成犯」態度，只要對敵人表達效忠，這個犯行就成立，但後續須由檢察官依事實認定。

王鴻薇認為，她同意修法，但法律必須要有明確性，否則很容易變成文字獄、網路獄，國防部若未充分掌握與說明，對第一線官兵的法律保障恐不足。

更多太報報導

立院今審陸海空軍刑法修法！軍人向敵表達效忠可關7年 司法院促釐清涵義

劉寶傑觀點：改寫戰爭！美軍「千里集結」最強關鍵 破解共軍侵台A2/AD火箭陣全靠它

美智庫揭中國犯台後果 解放軍恐10萬陣亡、經損近10兆美元