行政院卓榮泰院長於本周一（15日）正式對外公布，不予副署《財劃法》，引起藍白強烈不滿，甚至立法院司法及法制委員會還急改議程，以該議題增列專案報告。北市藍委王鴻薇質詢時稱，行政院秘書長張惇涵「專門造謠」，張馬上反擊「我告贏你們啊！你還好意思說告我？」他接著表示，國民黨立委告他造謠敗訴，再反嗆「你現在說我造謠，你才是造謠」，當場讓王鴻薇啞口無言。





王鴻薇質詢時問，院長有副署軍人加薪等法案、總統也有公布，卓榮泰是用哪條法律決定不副署財劃法？張惇涵回應，預算編列全在行政院，行政院不能違法、違憲，合憲就會編列預算。



王鴻薇質疑卓榮泰「在當什麼憲法守門人」？張惇涵則反質疑，為何幾個國民黨立委要引述憲法增修條文第三條，卻只寫到第二項第二款，而不敢寫出第三款（不信任案之提出）？王輕描淡寫「剛才都有討論過」，並嗆張反質詢，張表示「我在回答你」。



王鴻薇又稱，綠營現在一定又發動所有網軍，說藍營不敢倒閣，但若總統一起重選，她就支持倒閣，「倒了一個卓榮泰還有第二個、第三個，都是聽賴清德的，這叫什麼樣的憲政啊？」



接著來到這段質詢衝突片段，王鴻薇反嗆「你是專門造謠的啦！我們還告你一條勒！」張則反批「我不是專門造謠的喔，我告贏你們啊！我勝訴啊，你還好意思說告我？」此語讓王鴻薇當場惱羞成怒嗆「你好意思在這邊胡說八道？」、「你們天天在造謠，我們有刪過中小企業預算？」張則反嗆「你們有統刪啊」。



對於張回應，王鴻薇辯解回問「我們有提案？」張則說「你們有提案，我說的是提案」。王鴻薇再說，今天找張上台「已經是尊重你了」，「你過去在大罷免裡面、總預算裡面你是最會造謠的，還到政論節目」。張惇涵則大嗆，一審判決已出來，「那去上訴啊，我們就司法途徑來解決」。王又嗆「你就是造謠」，張則回「告潘孟安也告輸啦......這就是司法，這就是我們的憲政不是嗎？」



張惇涵強力反擊，國民黨立委告他造謠已經敗訴了，「你現在說我造謠，你才是造謠」。此句一出，當場讓王鴻薇啞口無言。「你看......造謠的秘書長」。





原文出處：快新聞／王鴻薇質詢喊告踢鐵板！張惇涵嗆法院認證藍造謠敗訴「你才好意思喔」

