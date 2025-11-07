王鴻薇轟政府政策大轉彎成常態 補充保費喊卡揭行政效能危機

王鴻薇針對政府近期一系列政策大轉彎提出質詢，直指行政院決策程序和部會溝通出現重大問題。

王鴻薇首先質詢補充保費政策。她指出，衛福部宣布的補充保費方案引起軒然大波，行政院隔日緊急喊卡。她質詢卓院長是否事先知情相關細節，或是看到媒體報導才知道。卓院長坦言，雖然知道調整一千萬門檻至五千萬的方向，但對於利息、股利、租金等細節並未深入了解。

王鴻薇進一步指出，衛福部在未與金管會溝通的情況下就公告方案，決策模式欠妥。她表示，政府今年已連續出現兩起類似風波，包括年初進口3C課稅750元之亂，以及本次補充保費風波。她質問卓院長，涉及民眾支出和科學費用的政策，應該更加謹慎，特別是對小資族和散戶等弱勢族群。

廣告 廣告

關於核電政策，王鴻薇指出，卓院長曾表示非核家園是不可放棄的目標，但這兩天台電卻宣稱核二、核三有重啟機會。她讚同核電政策的多元化評估，但質疑當初讓核三在5月走入歷史，如今短短半年就要重啟，感慨「早知今日何必當初」。她提醒，重啟成本與時間必然高於演繹，並質疑重啟費用究竟有多高。

王鴻薇並批評國營事業危機。她指出台電、中油、台水、台肥、台船等多家國營事業陷入虧損，特別是中鋼在參與風電基座投資後虧損64億，最終累計虧損近50億。她批評農業部要求中鋼以一塊錢買回國發基金股票的做法，質問為何讓130萬股民承受這樣的損失。

此外，王鴻薇點名台肥董事長吳亦霖人事風波，批評農業部人事任免草率，並指出去年台灣金聯、經濟部綠能科技中心也有類似問題。

王鴻薇呼籲卓院長，部會間的溝通應納入檢討機制，民調高低與政策謹慎程度無關，政府應做好決策前的充分溝通，避免政策混亂再度發生。

更多品觀點報導

4名NCC委員人選遭藍白封殺 卓榮泰：在野黨黨意凌駕專業

爆乳特助15萬交保 查無金流的柯文哲羈押一年 台灣真是詐騙天堂？

