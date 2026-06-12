王鴻薇轟綠早把監院當禁臠 賴清德愛將接受性招待「情節重大卻不成立彈劾」

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​總統府昨（11）日提名監察院第7屆正、副院長及監察委員，副總統蕭美琴更強調，在未廢除監察院前，懇請立法院客觀審視所有被提名人，維持監察院正常運作。台北市長蔣萬安今（12）日呼籲藍白立院黨團，可以考慮全部否決29位提名人選。國民黨立委王鴻薇表示認同，指監察院在民進黨的運作下，早就與執政黨狼狽為奸，政治酬庸、政治辦案、甚至濫用公帑惡名在外。

​ 監察院有哪些爭議？ ​



王鴻薇指出，監察院長陳菊任內請假天數長達約405天。不但顯示監察院毫無功能，也讓人看到民進黨酬庸政治，早就把監察院當成禁臠。總統賴清德愛將陳宗彥，涉嫌接受性招待，即使調查認為違失情節重大，卻仍是懸殊比例不成立彈劾。事後卻被台南地檢署起訴，確有接受性招待。除此之外，對疫苗案輕輕放下等爭議，族繁不及備載。

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王鴻薇續指，配合民進黨政府，去年行政院的預算被否決，監察院搶著幫提釋憲，聲請釋憲跟暫時處分，結果同年6月陸續遭爆監委及秘書長不當使用公務車風波，隨後前秘書長李俊俋請辭下台。相當諷刺。

王鴻薇批評道，監察院不是民進黨的後院，攤開這次民進黨提名的監委名單，包括獨派力挺大罷免的陳永興要擔任院長，濫用公務車的王榮璋，廢死的侯廷昌、反核的徐光蓉，除此之外，更不乏有許多民進黨工職在裡面，「這種名單也能提出來，這就是民進黨酬庸的嘴臉」。

​ 蔣萬安主張：藍白 立院黨團應 考慮全部否決29位提名人選 ​



蔣萬安提到，包括新冠疫情期間的疫苗採購爭議；農業部在全台灣缺蛋時，委託超思公司高價進口雞蛋弊案；近2年部分五金行、水電行竟然能標下國防部軍購案等案件，監察院有什麼讓台灣民眾看得起的作為嗎？他也質疑，台南酒店業者案、論文抄襲案，監察院是人民的監察院，還是特定人士的保護傘？

蔣萬安說，「爾俸爾祿，民脂民膏」，他認為應該廢除監察院，而廢監院是民進黨的長年主張，監察院長陳菊也說過，「希望我是最後一任監察院長」。既然如此，民進黨就應該要支持修憲廢除監察院。他並建議國民黨和民眾黨立法院黨團，可以考慮全部否決29位提名人選，先用這種方式凍結監察院的運作，然後再爭取朝野之間的共識，修憲廢除監察院。



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