王鴻薇送「包中」力挺何元楷 陪掃汐止橫科市場

投入爭取新北市議員11選區黨內提名的何元楷，今（8）日合體立委王鴻薇赴橫科市場掃街。王鴻薇親手替何元楷送上包子與粽子，象徵「包中」好兆頭。（何元楷提供）

掃街時，王鴻薇與何元楷逐攤向攤商問候，民眾也停下腳步為何元楷加油打氣表示支持。（何元楷提供）

國民黨此次新北市議員選舉在新北市11選區競爭激烈，除了前發言人蕭敬嚴宣布投入選舉外，立委羅智強辦公室主任何元楷也宣布參選，另外新北市民政局祕書張珀源也傳出有意爭取提名。何元楷今（8）日上午前往汐止橫科市場掃街拜票，立法委員王鴻薇到場陪同、力挺黨內有志者參選，兩人一同走入市場向攤商與民眾拜早年，象徵爭取為民服務的決心。

王鴻薇親手替何元楷送上包子與粽子，象徵「包中」好兆頭，祝福何元楷初選順利過關、成功當選市議員。何元楷表示，王鴻薇在立法院表現亮眼，多項評鑑名列前茅，是自己非常敬重的前輩。過去他在反罷免期間，除了協助羅智強外，也曾多次跨區支援王鴻薇，包括參與說明會、街頭演講等活動，雙方在當時就建立起深厚的合作情誼。

廣告 廣告

掃街時，王鴻薇與何元楷逐攤向攤商問候，民眾也停下腳步為何元楷加油打氣表示支持，還有熱心店家送上熱騰騰的佛跳牆給何元楷暖身，還有死忠國民黨支持者握著何元楷的手激動表示「你一定要贏，國民黨要靠年輕人，下架民進黨」。

何元楷表示，感謝近來多位黨內前輩陸續到汐止陪同跑行程，給予自己很大的鼓勵與支持。他強調，未來仍會秉持一步一腳印的態度，持續勤走基層、傾聽民意，透過實際行動與熱忱，爭取更多民眾的認同、肯定與支持。

【看原文連結】