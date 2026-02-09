王鴻薇透露：汽車零關稅 農產品可能開放市場

國民黨立委王鴻薇透露，據掌握消息指稱，我方已同意美製小客車及汽車零組件自協定生效日起降至「零關稅」。（圖／摘自王鴻薇臉書）

台美關稅協議談判內容至今尚未公布。國民黨立委王鴻薇透露，據掌握消息指稱，我方已同意美製小客車及汽車零組件自協定生效日起降至「零關稅」，保健食品關稅也會從30％降至10％，另外農產品也有可能開放市場與降稅，賴政府直到最後都還在黑箱作業，要求中央正面說清楚給國人一個交代

國民黨立法委員王鴻薇指出，台美關稅協議談判內容一路黑箱到最後一刻，行政院副院長鄭麗君赴美談判，卻始終未對國人清楚說明相關市場開放與降稅條件。

王鴻薇表示，根據其掌握的訊息，我方已同意美製小客車及汽車零組件自協定生效日起降至零關稅，僅保留中小貨車部分降稅空間，並在協定生效後六個月內，接受符合美國聯邦汽車安全標準及美國排放標準的產品進口。

王鴻薇進一步指出，國人高度關切的保健食品關稅，據聞我方也已同意自協定生效日起，從現行30％調降至10％。她認為，若此內容屬實，確實符合消費者期待，但前提是業者必須將降稅利益實際反映在售價上，而非淪為少數進口商的額外利潤。

至於農漁產品部分，王鴻薇直言，賴政府長期避而不談，卻傳出將出現大幅市場開放與降稅，對農漁民衝擊甚鉅。她強調，相關內容不應再黑箱處理，國民黨立法院黨團將於明日召開記者會，要求政府正面說清楚、給國人一個交代。

