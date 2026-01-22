王鴻薇酸賴清德不敢重選「沒有GUTS」 網回嗆：國民黨沒種提倒閣！

王鴻薇昨天po文酸總統賴清德不如高市早苗，「不敢重選沒有GUTS」。（鏡報林煒凱攝）

日本首相高市早苗將在明（23）正式解散眾議院，透過改選重新獲取民意授權，預計將在2月8日進行投開票。國民黨立委王鴻薇昨（21）日談及此事，反而酸總統賴清德不如高市，「不敢重選沒有GUTS」。王鴻薇此番言論曝光後，引來大批網友留言回嗆。

王鴻薇昨於臉書po文，提到日本首相高市早苗身為女性領導人，非常有GUTS（勇氣），願意賭上首相職位跟政治生命負起責任，因解散國會高市自己也要重選。「但今天我國若解散國會，賴清德根本不會下來重選，因為賴躲在憲政體制保護傘下。」

王鴻薇提到，同樣是面對國會少數的賴清德，「自己發起大罷免，卻扭扭捏捏，不敢承認。選前大喊打掉雜質，大敗之後就改口國人要休養生息；選前說都是公民發起，選後被柯建銘爆料每週都開會監督進度。」王鴻薇更提到，尤其在32比0的大罷免結果後，新的民意產生，「賴清德現在還敢提倒閣？還敢要解散國會？這到底是什麼小丑行為？」

王鴻薇該篇po文曝光後，有許多網友看不下去湧入留言，「國民黨沒種提倒閣！」「貴黨真的是不要臉到極點」「支持倒閣你們又不要」「制度不同，智商有問題嗎？」「邏輯確定是立委耶？我們總統沒有直接的倒閣權是在比什麼？不要再帶標題了！」

