王鴻薇、凌濤助陣藍營青年軍 何元楷、楊智伃拚雙北議員

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／新北、台北報導

前國民黨發言人楊智伃今（8）日宣布將爭取松山信義區市議員提名，並在桃園市議員凌濤陪同下走訪吳興市場，凌濤盛讚楊智伃日前一口喝下「核廢料水」創高聲量，且面對司法威脅，有毫不退縮的戰鬥力；另一邊，新北市汐金萬議員參選人何元楷則邀請立委王鴻薇助陣掃街，王鴻薇親送「包中」祝賀，感念何在反罷免期間的跨區支援。

凌濤表示，今天楊智伃正式宣布參選松山信義市議員初選，他也去幫忙掃街懇託，想起自己也曾在出國念博士與參選之間掙扎，政治能不能成為政策的實現？生活樣貌是否只剩下無限的綁樁？議題能量能否突破家族政治？

凌濤認為，這些答案，在好多年輕世代前仆後繼的試驗之後，可以明白告訴未來要從事政治的「更年輕世代」，台灣政治正在改變，市民的檢驗標準越來越獨立，選舉不再只是耳語流傳，候選人本身的動能成為勝負之地。他說，重點是，只要有勇氣參與、市民願意給機會，一起提供更好的問政品質，城市就會改變。

凌濤提到，昨天團隊看了報告，楊智伃之前喝水一戰成名，近日對決「零日攻擊」導演的提告，她的聲量與知名度被市民看見，數據穩居松山信義前茅。他說，今天陪楊掃街，也遇到多年好戰友立委徐巧芯，一定給勇者無懼的新生代最大支持。

針對黨內內參民調顯示，競爭同選區的前國民黨發言人李明璇獲得50％以上支持，楊智伃則表示，會透過實際行動向選民證明她是唯一選擇，帶來更好的未來願景，競爭對手不是別人，永遠都要跟昨天的自己競爭。

另一方面，何元楷今日上午前往汐止橫科市場掃街拜票，王鴻薇特地到場陪同，一起走入市場向攤商與民眾拜早年。王鴻薇更親手送何元楷包子與粽子，象徵「包中」好兆頭，祝福何元楷初選順利過關、成功當選市議員。

何元楷表示，王鴻薇在立法院表現亮眼，多項評鑑名列前茅，是自己非常敬重的前輩。過去他在反罷免期間，除了協助立委羅智強外，也曾多次跨區支援王鴻薇，包括參與說明會、街頭演講等活動，雙方在當時就建立起深厚的合作情誼。

何元楷指出，當時面對所謂「大惡罷」，自己始終認為沒有任何人是局外人，同黨一命，沒有人可以被輕易犧牲，因此也更珍惜與黨內夥伴並肩作戰的經驗。他說，今日特別邀請王鴻薇來到汐止橫科市場，希望藉著其高人氣，向民眾傳遞團結與努力的精神，以及推薦自己。

照片來源：凌濤、何元楷臉書

