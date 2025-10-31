王鴻薇、張凱維是否向企業索賄 北檢今傳律師柯晨皓作證

律師柯晨皓接受專訪爆王鴻薇助理張凱維兜售狗仔照片內幕。資料照。翻攝鏡新聞臉書



媒體人馬郁雯與青年監督聯盟告發藍委王鴻薇及其助理張凱維以「公關費顧問費」、「記者會公聽會」等名義，向台灣安進藥品公司索賄上百萬元；張凱維反控妨害名譽，台北地檢署受理後將2案指分給檢肅黑金專組檢察官王貞元偵辦，檢察官為了釐清案情，今(10/31)日上午11時以證人身分傳喚關鍵證人、律師柯晨皓到案釐清案情。

依照之前政治評論員李文正出示的柯晨皓的傳票，應該是張凱維指控馬郁雯等人妨害名譽案，但因這個部分連動到馬郁雯告發王鴻薇、張凱維涉貪案，據悉檢察官也將請柯晨皓作證時一併說明。

廣告 廣告

民眾黨主席黃國昌日前遭揭露，以「公益揭弊暨吹哨者保護協會」指揮狗仔跟拍綠營政治人物，黃國昌雖宣稱吹哨者協會都是無償提供資料，卻被爆出狗仔把偷拍照兜售給泛藍陣營的民意代表。

黃國昌、王鴻薇近日捲入狗仔偷拍風暴。資料照。左：廖瑞祥攝、右：李政龍攝

其中，國民黨立委王鴻薇疑似透過助理張凱維與黃的狗仔團隊合作，偷拍當時並無公職的總統府秘書長潘孟安，爆料潘遭綠能公司供養，卻因指控不實判賠50萬元。

當時幫王鴻薇打官司的律師柯晨皓，接受《鏡新聞》專訪，爆料王鴻薇辦公室的操作手法，張凱維與黃國昌的狗仔合作拿到照片後，是將照片「賣給」老闆王鴻薇，而柯晨晧在王爆料前已提醒照片有疑慮，一審敗訴後王鴻薇還想凹他免費幫忙打二審，兩人才會撕破臉。

媒體人馬郁雯(圖右)與青年監督聯盟發起人陳又新(圖左)、執行長許譽騰(圖中)，10月14日到台北地檢署告發王鴻薇、張凱維2人涉貪。資料照。呂志明攝

10月13日，馬郁雯與青年監督聯盟召開記者會，指控張凱維於去年5月間，找了一家資本額僅10萬元的行銷公司「艾弗行銷傳媒」合作，製作一份投影片，向「台灣安進藥品有限公司」提案，形式上是在討論台灣安進的公關策略，實際內容卻是以協助公關、遊說、召開實體活動或廣告置入為名義，對廠商索賄上百萬元。隔(10/14)日，馬郁雯等人到北檢告發王鴻薇、張凱維2人涉犯《貪污治罪條例》第4條第1項第2款公務員藉勢藉端勒索罪。

10月13日，柯晨晧在三立政論節目《新台派上線》繼續爆料，張凱維曾親自找他討論「遊說藥廠」的合作構想。「他那時候跟我說，接到一個機會，可以協助一家藥廠遊說，還說能提供提案、排案順序這種服務。」聽到這樣的內容，柯晨晧直覺不妥，當場提醒：「等一下，這不行！你根本不可能保證這些能實現，這樣就變成是在開口要錢。」

對於馬郁雯等人的告發索賄一事，張凱維也發聲明回擊，「本人僅是協調第三方專業人士，替柯晨晧律師修改簡報檔案，而親自代表艾弗行銷公司向台灣安進簡報的人是柯晨晧，即便柯晨晧有如馬郁雯等三人所言，於簡報過程中，明示或暗示本人會以立委助理的職務配合，『藉勢藉端索賄』，本人並不知情也從未授權。」

張凱維認為馬郁雯等3人的指控，顯然已符合「誹謗罪」要件，因此已對3人提出告訴，並請北檢「依法調查，儘速起訴」。

更多太報報導

議員爆「台中廚餘海」覆土作業再出包！摻石塊被退貨 市府回應了

電源之王台達電成外資亞太科技股首選！ 目標價價最高喊到1400元

台美關稅談判結果即將出爐？鄭麗君：APEC一過就可啟動總結會商