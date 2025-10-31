王鴻薇、張凱維被控索賄藥商 北檢今傳關鍵證人、律師柯晨皓作證

〔記者王定傳／台北報導〕媒體人馬郁雯與青年監督聯盟指控，國民黨立委王鴻薇的助理張凱維，與資本額10萬元的艾弗行銷傳媒合作，向台灣安進藥品有限公司提出企劃案，內容涉及立委職權，並索取公關、顧問等費用230萬餘元，並告發張、王涉犯貪污治罪條例；張凱維反控妨害名譽，台北地檢署受理後將2案指分給檢肅黑金專組檢察官王貞元偵辦，檢察官今日上午11時以證人身分傳喚關鍵證人、律師柯晨皓到案釐清案情。

馬郁雯與青年監督聯盟發起人陳又新、執行長許譽騰，是在10月13日召開記者會。柯晨晧則於當日在三立政論節目「新台派上線」爆料，張凱維曾親自找他討論「遊說藥廠」的合作構想，「他那時候跟我說，接到一個機會，可以協助一家藥廠遊說，還說能提供提案、排案順序這種服務。」柯晨晧說他直覺不妥，當場提醒：「等一下，這不行！你根本不可能保證這些能實現，這樣就變成是在開口要錢」。

10月14日，馬郁雯、陳又新、許譽騰3人隨即赴北檢告發王、張涉公務員藉勢藉端勒索財物罪嫌；陳又新當時指出，艾弗所提的企劃包括公聽會、研討會，已涉及利用立委助理職權進行公權力販售，「一個立委助理敢未經老闆同意，就擅自對外做出這些承諾嗎？」他已將完整資料交給檢察官調查，其中王鴻薇的角色絕對是重點。

馬郁雯則表示，張凱維否認在艾弗公司任職，也未前往台灣安進提案，但與王鴻薇曾合作過的柯晨皓卻爆料指，張確曾前往台灣安進提案，投影片內容也是張主導，甚至為此成立工作群組，她認為張凱維的行為已符合藉勢藉端勒索財物罪，可處無期徒刑或10年以上徒刑。

王鴻薇則回應，她沒有針對藥商提案、質詢或召開記者會，也根本沒聽過爆料的傳媒公司及藥商；張凱維則說，馬等3人已被證實為烏龍爆料，他會正式遞狀提告。張也說，柯晨晧稱他有協助修改簡報，更謊稱藥廠人員提供批示，其實是柯請求他協助找尋相關專業人士批示修改，因為柯本人就是該行銷提案的簡報代表。張表示，柯為挾怨報復王鴻薇，竟然自導自演抹黑，令人遺憾。

