王鴻薇、王淺秋酸小橘書「唸完早被砍」林智群：醫遇病患才翻書？

[Newtalk新聞] 台北車站及誠品南西店日前發生隨機殺人事件，累計含兇嫌張文共4人死亡，震撼台灣社會。政府印製俗稱「小橘書」的《台灣全民安全指引》再度受到關注，藍白陣營則嗤之以鼻，國民黨立委王鴻薇22日上廣播節目和主持人批評小橘書「沒用」並指稱，遇到事情再拿出來看可能都已經遇害了。律師林智群傻眼直呼：「難道醫生是碰到病患再翻書嗎？」

國防部印製「台灣全民安全指引」提升民眾面對天災、敵人侵略等危機挑戰的應變能力，並已自上月19日發放，卻被國民黨和民眾黨政治人物攻擊「浪費公帑」、「刻意製造恐慌」。而在台北市發生無差別殺人案，掀起社會恐慌情緒，小橘書的討論度直線上升。

有不少民眾認為這本冊子有其存在的重要性，在日常培養公民的安全意識。然而，王鴻薇22日上中廣廣播節目《千秋萬事》和主持人王淺秋聊到小橘書時卻一臉戲謔地表示：「我們不是有小橘書那個冊子嗎，我不曉得有什麼幫助ㄟ」，王淺秋則搭腔說：「我在節目上有把它拿出來念過一段，但念完可能已經被砍了」。

對此，林智群在臉書發文寫道：「發生攻擊事件，主持人跟王鴻薇還在嘲笑小橘本。小橘本是讓你『平常念過』、『事先準備好』的，不是讓你發生事情時再去翻書的，這個程度也可以當主持人？國民黨支持者都是碰到緊急事情再google的嗎？難道醫生是碰到病患再翻書嗎？『藍女不知亡國恨，隔海猶唱後庭花！』」

