王鴻薇、王淺秋一搭一唱！稱不曉得小橘書有什麼幫助：唸完可能已經被砍

政治中心／綜合報導

王鴻薇與王淺秋認為，「小橘書」的用處不大。（圖／資料照）

近期台北車站一帶的隨機攻擊事件，讓各界審視台灣治安議題。多位人士提出，被稱為「小橘書」的《台灣全民安全指引》有部分內容可作為面對突發狀況時的參考，不過未納入暴力危害事件等議題，內政部長劉世芳表示未來會再精進。而國民黨立委王鴻薇、媒體人王淺秋近期在廣播節目上表示，小橘書的用處其實不大，王淺秋認為「唸完可能已經被砍了」。

北捷台北車站、中山站一帶19日發生隨機攻擊事件，27歲男子張文丟擲煙霧彈引發慌亂，接著衝入人群中持刀揮砍，有民眾頸部中刀，整起事件釀成4死11傷。



事件過後部分民眾感到憂慮，若又發生類似狀況該如何應對？部分名人如ICU醫師陳志金提出，可參考小橘書，例如傷患救援、調適心情的部分；而立法院內政委員會今日在質詢時，立委張智倫也談到，在「小橘書」裡面沒有特別強調國內傷人、恐怖攻擊事件，他建議「小橘書」內容應該要增進；劉世芳回應，「委員如果支持小橘書，明年會再出新版」。

在各界討論小橘書用處之際，王鴻薇與王淺秋在廣播節目上討論該議題，王鴻薇笑著表示，政府發的小橘書「我不曉得有什麼幫助」；而王淺秋也再一旁附和道「我在節目上有把它拿出來唸過一段，但唸完可能已經被砍了」。

