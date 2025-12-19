王鴻薇、翁曉玲、羅智強「超糗」全敗！網拱張惇涵出來選
政治中心／李汶臻報導
立法院司法及法制委員會18日邀總統府秘書長潘孟安、行政院秘書長張惇涵等人，就「不依法副署相關法律責任之追究」進行專題報告，潘孟安並未出席。而張惇涵一人戰力超強，面對藍委羅智強、王鴻薇、翁曉玲的質詢，邏輯清晰、金句連發；畫面流出後，讓他獲封「政院新戰神」稱號，甚至有網友整理出6大金句名場面，吸引破4千人圍觀朝聖，另外還有人拱他出來選台北市長。
張惇涵18日備詢時，面對藍委羅智強、王鴻薇、翁曉玲等人的質詢，上演獨自一人KO多名藍委的超狂名場面，他在現場接連一劍封喉的反擊畫面在網路上瘋傳並引發熱議。不少人看完直呼：「水啦！」、「超舒爽」、「戰力超強」、「又有一把厲害劍出鞘了」、「藍白立委不夠認真被一打十KO」，不僅有人留言大讚他是：「政院新戰神」，還有留言拱他出來選：「找到台北市長候選人人選了」。
而政治評論員張益贍也在臉書發文，並貼出網友們整理經典語錄如下：
羅智強：賴總統把國會用便當會癱瘓掉。
張惇涵：國會還在開啊，不然為什麼你站那邊我站這邊。
羅智強：國會表決誰贏！
張惇涵：人民投票誰贏？
翁曉玲：行政院五權機關你最偉大。
張惇涵：你說過立法院比較大。
翁曉玲：提8次覆議案，還不曉得要請辭。
張惇涵：沒通過應請辭的條文已經廢止，你是法學教授，已經廢止的不要拿出來講。
王鴻薇：你是專門造謠的啦。
張惇涵：國民黨告我造謠已經敗訴，你才是造謠。
吳宗憲：二備金可以印小紅書。
張惇涵：二備金是印小橘書，不是小紅書。
據了解，北市藍委王鴻薇質詢時稱，行政院秘書長張惇涵「專門造謠」，張馬上反擊「我告贏你們啊！你還好意思說告我？」他接著表示，國民黨立委告他造謠敗訴，再反嗆「你現在說我造謠，你才是造謠」，當場讓王鴻薇啞口無言。
北市藍委王鴻薇（右）質詢行政院秘書長張惇涵（左）。（圖／民視新聞）
藍委翁曉玲在質詢過程中逼問張惇涵：「政院會副署停砍年金？」，張當下引用並唸出翁曉玲大法官老公的「意見」，令翁曉玲秒被反殺，當下變臉露出尷尬表情。隨後還氣到提高音量反問：「我先生的發言跟我們討論停砍公教年金有什麼差別嗎？」，張則冷靜回應，不論財劃法或年金，都應考量相關原則與財政永續。面對翁曉玲嗆：「行政院整個五權機關你最偉大」，張冷靜回應稱：「你說過立法院比較大」。
藍委翁曉玲逼問行政院秘書長張惇涵，豈料被「老公1句話」當眾反殺。（圖／翻攝畫面）
到了張惇涵舌戰羅智強環節，羅智強問「不是表決多數贏就可以」這句話是誰的名言？張惇涵回說「小學生都知道少數服從多數，多數尊重少數」，當羅智強開酸還記得這個道理時，張惇涵則反擊喊，「但多數要尊重少數啊，尊重就是要有發言跟討論的機會」。
此外，羅智強還反問「國會表決誰贏？尊重當然要尊重，但是是誰贏？」，張惇涵也回應，「那人民投票誰贏？賴清德總統想表達的是多數要尊重少數，但我必須表達賴總統原意」。
行政院秘書長張惇涵（左）、國民黨立委羅智強（右）。（圖／翻攝國會頻道）
對於自己面對藍委王鴻薇、翁曉玲、羅智強等人質詢時的表現備受網友關注，且還被封「政院新戰神」稱號，張惇涵18日晚間在Threads發文回應了。他表示，自己盡應盡的本分，依照憲政責任備詢、依照職務權責說明，並強調「這是工作，也是責任」。貼文釣出資深評論員徐嶔煌、綠委陳培瑜等人留言稱讚：「你是本日MVP，謝謝你本於職責守護著」、「今天看到什麼叫溫和的軍火庫」「秘書長深藏不露，很榮幸我們是戰友」。
