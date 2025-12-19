王鴻薇「3口號」嗆彈劾賴清德 網反打臉：作秀！快滾出中山區

政治中心／李紹宏報導

在野的藍白兩黨惡修《財劃法》，讓行政院長卓榮泰強調絕不副署，引發藍白不滿，今（19）日提案要彈劾、罷免總統賴清德；國民黨立委王鴻薇稍早更在臉書點出「3個口號」：反帝制、反獨裁、反專制，質疑執政黨威權統治。不過卻底下網友狂打臉，根本是藍白在作秀，認為一個威權獨裁超過半世紀的政黨，竟然在扣民主守線的總統「一頂獨裁帽子」！

國民黨立委王鴻薇嗆「反帝制、反獨裁、反專制」，要罷免總統賴清德，反被網友打臉。（圖／資料照）

國民黨立委王鴻薇在臉書上表示，總統賴清德無視國會最新民意與法定程序，於《財政收支劃分法》覆議失敗後，竟透過行政院長以不副署的方式配合，認為此種違憲奪權之舉，不僅踐踏法治國原則，更使總統權力淪為個人獨裁之工具，更怒轟「反帝制、反獨裁、反專制」。

王鴻薇還說，鑒於總統已失其職守，為守護中華民國憲政體制，爰依《憲法增修條文》與《立法院職權行使法》相關規定，對違憲失職之賴清德總統提出彈劾案。

總統賴清德。（圖／總統府提供）

不過對此，底下不少網友撻伐，認為王鴻薇和藍白根本是在作秀，「可以做的憲法手段你們不做，根本只是打假球啊笑死人，當人民都智障嗎哈哈哈」、「台灣人民不是小朋友，光用喊的就會讓人相信。台灣跟這兩個國家最大差異，就是容許藍白可以無限制的批評」、「獨裁、專制？你還有機會反抗啊！？在那邊作秀給藍白支持者看而已」、「你什麼時候可以滾出中山區啊」。

一名專業網友質疑，「連署彈劾賴清德」網站真實性有待商榷。（圖／翻攝自彈劾賴清德連署網站）

值得注意的是，近日網路出現「彈劾賴清德」連署網站，發起人包括前立委郭正亮、邱毅及蔡正元。網站公布的附議人數呈現爆炸性成長，甚至宣稱已突破150萬人。不過，一名自稱軟體工程師的網友指出，從程式碼分析來看，網站後台疑似可以手動修改顯示數字，更痛批藍白「死亡連署」這招真的玩不膩，也讓各界質疑數據真實性。

