王鶴棣減重「白天只吃4顆蛋」！晚上餓到暴食白飯 網友笑翻：這不就是我嗎？

近日，男星王鶴棣在綜藝節目《宇宙閃爍請注意》中，因為飲食狀態前後反差過大，引發不少討論，也讓許多正在減重的人產生共鳴。

節目裡，王鶴棣為了配合健身目標，白天的飲食相當節制，只吃4顆水煮蛋充飢。到了晚餐時間，他卻明顯撐不住，一口氣吃下兩碗白飯，還一度想再盛第三碗，最後才勉強停手。他在盛飯時猶豫又掙扎的表情，被網友截圖製成各種表情包流傳，也有許多人留言分享自己的經驗，坦言曾經白天吃雞蛋、沙拉等清淡食物，晚上就忍不住想吃火鍋、燒肉，因此對王鶴棣的情況感到特別親切：「這不就是我嗎？」

畫面曝光後，有專家分析這種減重法的壞處，指出人如果長時間過度節食，容易在之後出現進食失控的情況，反而不利於身體調整。相較極端控制飲食，以每餐蔬菜、蛋白質與主食比例均衡的方式，更容易長期維持。

