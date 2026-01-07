王鶴棣演唱會邀趙露思「和虞書欣CP粉」氣炸集體脫粉！
25歲大陸男星王鶴棣因在陸版《流星花園》中飾演「道明寺」出道，憑仙俠劇《蒼蘭訣》走紅，站穩一線小生地位。近日他宣布將於1月17日在澳門舉辦個人演唱會，並邀請女星趙露思擔任特邀嘉賓。消息一出，部分《蒼蘭訣》CP粉認為趙露思與虞書欣存在競爭關係，對合作表達強烈不滿，甚至揚言脫粉。
王鶴棣宣布演唱會嘉賓後，許多「棣欣引力」CP粉開始集體崩潰，宣布脫粉，超話中出現停止追蹤、換頭貼等現象，甚至有人發文宣告「1250天陪伴結束」，哀號「蒼蘭訣濾鏡破碎」，部分網友認為王鶴棣此舉忽視早期支持者，批評他「背刺」。
據悉，王鶴棣與趙露思同為四川籍，曾在廣告、綜藝場合多次合作，私下關係良好，被粉絲稱為「川渝雙A組合」。外界對此次邀請有各種猜測，有人認為可能淡化王鶴棣與虞書欣的CP形象，也有人期待兩位高顏值藝人在舞臺上擦出新火花，粉絲則呼籲應尊重藝人選擇。
趙露思與虞書欣同為95後小花，過去經常被視為競爭對手，粉絲關係水火不容。近來虞書欣爭議不斷，已退圈女星張昊玥指控曾遭她拉幫結派霸凌，而趙露思先前直播也疑似暗諷虞書欣，引發粉絲互罵。王鶴棣此次邀請趙露思擔任演唱會嘉賓，被部分網友解讀為「選邊站」，再度放大兩人的競爭關係。
