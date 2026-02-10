王鶴棣、宋茜扮星際特工 「星河入夢」闖進春節檔期

王鶴棣（右）與宋茜（左）主演的「星河入夢」挑戰春節檔。（取材自微博）

春節將近，春節電影的硝煙已瀰漫到戲院的售票口，在「熱辣滾燙」、「飛馳人生3」等老牌IP的夾擊中，韓延導演帶著王鶴棣、宋茜主演的「星河入夢」橫空殺出，用150套造型和賽博朋克式的視覺美學，試圖在這個競爭最激烈的檔期撕開一道口子。

「星河入夢」開啟預售，並發布「夢中夢」版預告，解鎖影片的全新劇情線索。預告從太空船爆炸的緊急危機切入，彪哥（王鶴棣飾）與思蒙（宋茜飾）被迫穿入他人夢境，開啟一場追查幕後推手的刺激冒險。

當王鶴棣頂著藍髮、穿著賽博工裝舉起雷射槍，宋茜畫著Y2K煙熏妝在星際背景裡轉身──「星河入夢」的海報一釋出就炸穿社交平台。這組由CINITY、中國巨幕、4DX三大製式打造的視覺炸彈，完美詮釋導演韓延的「極繁美學」，兩位主演的特務與太空衣雙造型更是精準踩中Z世代審美點。這部被業界稱為「年輕人特供爽片」的奇幻動作片，能不能成為拯救春節檔票房的黑馬，備受關注。

片方透露，王鶴棣飾演的「良夢管理員」彪哥，從萌系工裝到硬核機甲的23套變裝；而宋茜的「艦長思蒙」則在復古港風和未來戰士之間反覆橫跳，光是那套多巴胺撞色的戰鬥服，已經在小紅潮書引發熱潮。

此外，影片在動作設計上也玩出新花樣。宋茜的打戲被武術指導評價為「兼具力量感和美感」；她在片中穿著高跟鞋在摩天大樓間跑酷的戲份，實拍時吊威亞連續NG27次；王鶴棣則挑戰了大量水下動作戲，為了呈現失重感，他在泳池裡泡整整12天。這些幕後細節透過「好裝」特輯曝光後，已經讓「棣欣引力」CP粉們開始摩拳擦掌。

