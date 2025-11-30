王麗坤前夫62億詐騙案爆新進度！豪車金條名包全拍賣 雪茄櫃飆破6千萬
記者林宜君／台北報導
前夫涉下手超過「62.6億元台幣」的大型詐欺案，《美人心計》女星王麗坤原以為重新開始，卻在她復出亮相後隔天，又傳出前夫名下奢華資產遭到法院集中拍賣，從勞斯萊斯到限量雪茄櫃全被處置，引發再度熱議。王麗坤因前夫詹浩禮捲入巨額詐騙案，事業曾一度停滯。近期她在廈門出席首屆代言人影響力盛典，重返鏡頭前，本以為風波稍歇，隔天就爆出詹浩禮名下涉案資產遭北京公安公開拍賣，消息瞬間掀起討論。
這批拍賣品內容奢華，包括勞斯萊斯、法拉利等共9輛豪車、金條、135箱茅台酒、名牌包、雪茄櫃等。其中最受關注的是一組「卡斯楚簽名限量版雪茄櫃，內含2032支雪茄」，最終由買家以1300多萬人民幣（約5948萬元台幣）標下，是此次拍賣成交最高價。整批拍品總成交額接近4000萬人民幣（約1.8億台幣），但仍遠遠不足以填補詐騙金額。
根據起訴內容，詹浩禮被控自2019年至2022年間，以「低價北京學區房」為誘因向民眾收取全額款項，但實際上根本未取得土地開發權，共吸金近200戶，涉及金額高達13.9億人民幣（約62.6億台幣）。調查亦顯示，詹浩禮曾於2005年因金融詐欺被判刑６年，屬累犯。目前詐騙所得僅追回1億多人民幣，大部分遭他揮霍於奢侈品與性交易，詹浩禮在庭上坦承，每次嫖娼花費從1萬至10萬人民幣不等，累積金額達數百萬人民幣。
王麗坤與詹浩禮於2019年10月結婚，婚後僅3年，詹浩禮在2022年底被調查，隔年傳出遭逮捕，2024年8月正式開庭。外傳詹浩禮被帶走後，王麗坤立即申請離婚。王麗坤的工作室也公開聲明，強調她未參與詐騙、未收受非法所得，但仍無法完全擺脫外界質疑。
更多三立新聞網報導
王晶驚爆影帝內幕！怒指易烊千璽「挑殘疾角色拿獎比較容易」掀影壇震撼
莫文蔚返港「家場」開唱遇大埔火災取消！官宣：與回到「家」初衷不符
林憶蓮感冒仍敬業開唱！喉嚨沙啞也擋不住實力 簡單生活節唱出神級現場
小哈利綜藝首秀 ！與秦昊互動甜到融化 父子相處像好友全場笑翻
其他人也在看
余文樂衰遭炎上急刪文！曬重機照挨批不理香港大火
44歲香港男星余文樂2017年和台灣皮帶千金王棠云結婚，陸續生下一子一女後，余文樂也隨家人在台灣定居，日前余文樂在社群網站發文，分享「男人的浪漫」，並配上他騎重機的照片，沒想到引來網友批評他毫不關心香港大埔火災，余文樂隨即刪文，再轉發相關資訊平息爭議。中時新聞網 ・ 1 天前
斷開王力宏！李靚蕾現身許瑋甯婚禮 喊「愛情最美的樣子」近況曝光
李靚蕾今接連在IG限時動態PO出婚禮現場美照，見許瑋甯對老公邱澤深情唸著誓詞，也讓她有所感觸：「愛情最美的樣子，『我想永遠跟你在一起的時候，都像小孩子一樣快樂幸福』。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
世紀婚禮最高潮！許瑋甯被Cue定情曲「破天荒熱舞」邱澤臉紅全被拍
邱澤與許瑋甯昨（28）日在台北文華東方補辦婚宴，兩人因電影《當男人戀愛時》結緣，2021年低調登記結婚，今年迎來兒子Ian。雖然婚宴採不開放媒體入場，但透過賓客社群分享，現場甜蜜片段仍在網路瘋傳，其中許瑋甯的一段「熱舞秀」更成為全場最高潮。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
吊車大王替女兒徵婚！完美女婿「1重要」條件曝光
娛樂中心／楊佩怡報導「吊車大王」胡漢龑身價逾百億，私生活與豪奢品味同樣吸睛。擁有驚人財力的他，不僅擁有4位妻子，14名子女，更蒐藏多輛動輒上億元的超跑，甚至打造竹北「小羅浮宮」與市值40億元的寶山「白宮總部」，話題不斷。近日他受訪時談到為女兒挑選女婿的條件，他和女兒們強調「如果沒遇到條件好的男生，也不用勉強去嫁」。民視 ・ 13 小時前
世紀婚宴曝光！ 母將許瑋甯交付邱澤 氣氛感人催淚
藝人邱澤跟許瑋甯，2021年驚喜宣布婚訊，相隔4年，他們在昨(28)日補辦婚宴，現場眾星雲集可說是半個演藝圈都到了！兩人當年因為演出電影當男人戀愛時結緣，如今順利走進婚姻羨煞眾人。現場除了非常浪漫外，...華視 ・ 1 天前
許瑋甯邱澤世紀婚禮太浪漫！她穿訂製白紗美成仙 抱愛兒亮相全場融化：這才是真的『幸福光』！
事前兩人拍的訂製婚紗大片早就讓網路炸開，許瑋甯穿上Nicole + Felicia的訂製白紗，線條乾淨、細節低調卻超高級，站在邱澤身邊的畫面完全像精品形象照。兩人靠在一起、互相凝望的甜度根本滿出來，被形容「夫婦最強狀態」真的一點都不誇張。婚禮當天的生圖更是讓大家再次被她...styletc ・ 1 天前
兒子正面照曝！許瑋甯細數4個動心時刻 邱澤哽咽：化成灰燼依然在妳身邊
許瑋甯、邱澤昨晚（11╱28）在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚禮，共邀430多人喝喜酒，2人的誓詞也曝光，她細數被老公擄心的4個關鍵時刻，而邱澤則深情告白：「直到我們化成灰燼，我依然會在妳身邊。」簡直比偶像劇還甜，而寶貝兒子在婚宴現身，也成為焦點。太報 ・ 1 天前
影／許媽媽牽許瑋甯進場 「交手給邱澤後爆哭」畫面超催淚
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨演員邱澤與許瑋甯因電影結緣，並於2021年結婚，時隔四年，兩人在28日補辦婚宴，當天除了小倆口的誓詞感動全場外，許瑋甯與媽媽...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
林心如、霍建華也來了！低調出席許瑋甯、邱澤婚禮 2大男神罕見同框
許瑋甯與邱澤昨（28日）在台北文華東方補辦婚宴，星光熠熠，演藝圈眾多好友都來了，豪華陣容宛如三金紅毯，其中最受外界關注的就是超低調夫妻檔林心如、霍建華。兩人並未接受媒體拍照與訪問，全程在場內悄悄現身，卻意外被陳美鳳公開身影。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
李安現身許瑋甯、邱澤婚禮！模仿新娘跳舞 超可愛畫面曝光
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導藝人邱澤與許瑋甯28日於台北文華東方酒店補辦婚宴。當晚嘉賓包括陳美鳳、藍心湄、張清芳、林心如、霍建華等大咖都現身祝福...FTNN新聞網 ・ 9 小時前
邱澤、許瑋甯「愛兒Ian」正面照曝！繼承爸媽神顏萌翻
（記者蔡函錚／綜合報導）邱澤與許瑋甯28日晚間於台北文華東方酒店補辦婚宴，吸引大批星友到場，宴席規模盛大，現場 […]引新聞 ・ 1 天前
王力宏前妻李靚蕾「低調現身」許瑋甯婚禮 深V爆出來⋯人群中超好認
許瑋甯、邱澤28日晚間舉辦婚宴，兩人出道多年，在演藝圈擁有好人緣。許多好友都到場，包含黃鐙輝、鍾欣凌、丁寧、藍心湄、章廣長、9m88、柯震東、春風等，其中王力宏的前妻李靚蕾也穿著一身桃粉色的爆乳裝現身。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 天前
邱澤婚禮誓詞聽哭！「陳怡蓉見老公1動作」：算了
邱澤婚禮誓詞聽哭！「陳怡蓉見老公1動作」：算了EBC東森娛樂 ・ 5 小時前
甜娶許瑋甯！大咖編劇曝邱澤夫妻「多年暖舉」：他們的幸福，我也在裡面
許瑋甯跟邱澤28日晚間在台北文華東方酒店補辦婚宴，現場眾星雲集堪稱三金。其中，知名編劇徐譽庭也是座上嘉賓，婚禮過後她曬出許瑋甯跟邱澤的婚紗照，直呼：「非常感動的婚禮」，同時公開夫妻二人多年來的暖舉。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
沒去許瑋甯邱澤婚禮！楊丞琳「現蹤近況」曝 昔退追她IG爆閨密情變
邱澤與許瑋甯昨（28）日在台北文華東方補辦婚宴，兩人因電影《當男人戀愛時》結緣，2021年低調登記結婚，不過曾是「華岡五人幫」之一的楊丞琳卻未出席，她近來陪伴老公李榮浩前往澳洲巡演，更搖身「暗黑燈光師」，滿臉通紅地看著老公演出，猶如少女般甜蜜害羞。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
遭謠傳羅志祥是孩子生父！經紀人不忍了「怒曬DNA報告」：謠言止於智者
藝人羅志祥的經紀人小霜陪伴彼此20多年，兩人的情誼昇華像是家人一般，小霜多年前透過試管嬰兒生出混血寶寶，卻長期遭外界謠傳孩子的生父是羅志祥。面對不實流言，她今（26）日在IG主動公布孩子與羅志祥的DNA檢驗報告，一併終結多年謠言。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 4 天前
歐陽妮妮「出國放風」沒帶張書豪 甜喊：謝謝老公
資深藝人歐陽龍的大女兒29歲的歐陽妮妮，2024年與男星張書豪步入婚姻，半年後迎來他們的愛子「睦睦」，一家三口幸福和樂。婚後專心投入育嬰生活的她，近日難得迎來育兒空檔，今（30日）在社群開心宣布「第一次放風出國」，感謝老公貼心成全，讓她能與閨蜜一同前往韓國首爾享受姐妹旅行。中時新聞網 ・ 3 小時前
林志玲迎51歲生日長這樣！被兒捧臉喊「媽媽卡哇伊」瞬間融化她的心
女星林志玲被封為「台灣第一名模」，嫁給小7歲的日本「放浪兄弟」（EXILE）成員AKIRA（黑澤良平）後育有一子，昨（29日）她迎來51歲生日，不過保養極佳的她，完全看不出真實歲數，而林志玲先前受訪時，也大方分享投入家庭後的轉變。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
被邱澤誓詞感動！陳怡蓉濕了眼眶轉頭找9年老公 見「這一幕」：算了
結婚4年的藝人邱澤、許瑋甯28日在台北文華東方酒店補辦婚宴，現場眾星雲集，賓客超過400人，邱澤的誓詞更感動不少來賓，不僅女星陳意涵聽到落淚，嫁給醫生的女星陳怡蓉也紅了眼眶，但就在陳怡蓉轉身想跟丈夫分享感動時，眼前一幕卻讓她無奈吐槽老公「算了，下輩子經過我身邊你繼續往前走好了」。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
唐玲挺過4期胃癌重生 4年每天喝「1飲料」讓血糖狂飆
鬼門關前走一遭！女星唐玲2019年罹患胃癌第4期，她挺過8次化療與兩次重大切除手術，終於成功抗癌。今天（11／30）唐玲以大使身分出席「2025抗癌健康嘉年華派對」，在松菸4號倉庫開講，第一次公開這幾年與病魔共存的心路歷程，不過她也提到這4年每天都喝「1飲料」，讓她血糖狂飆，甚至罹患糖尿病前期。太報 ・ 1 小時前