王麗坤前夫62億詐騙案爆新進度！豪車金條名包全拍賣 雪茄櫃飆破6千萬

記者林宜君／台北報導

前夫涉下手超過「62.6億元台幣」的大型詐欺案，《美人心計》女星王麗坤原以為重新開始，卻在她復出亮相後隔天，又傳出前夫名下奢華資產遭到法院集中拍賣，從勞斯萊斯到限量雪茄櫃全被處置，引發再度熱議。王麗坤因前夫詹浩禮捲入巨額詐騙案，事業曾一度停滯。近期她在廈門出席首屆代言人影響力盛典，重返鏡頭前，本以為風波稍歇，隔天就爆出詹浩禮名下涉案資產遭北京公安公開拍賣，消息瞬間掀起討論。

拍賣品內容最受關注的是一組「卡斯楚簽名限量版雪茄櫃，內含2032支雪茄」，最終由買家以1300多萬人民幣（約5948萬元台幣）標下。（圖／翻攝自新浪微博）

拍賣品還有勞斯萊斯。（圖／翻攝自新浪微博）

這批拍賣品內容奢華，包括勞斯萊斯、法拉利等共9輛豪車、金條、135箱茅台酒、名牌包、雪茄櫃等。其中最受關注的是一組「卡斯楚簽名限量版雪茄櫃，內含2032支雪茄」，最終由買家以1300多萬人民幣（約5948萬元台幣）標下，是此次拍賣成交最高價。整批拍品總成交額接近4000萬人民幣（約1.8億台幣），但仍遠遠不足以填補詐騙金額。

名牌包也相繼被拍賣。（圖／翻攝自新浪微博）

根據起訴內容，詹浩禮被控自2019年至2022年間，以「低價北京學區房」為誘因向民眾收取全額款項，但實際上根本未取得土地開發權，共吸金近200戶，涉及金額高達13.9億人民幣（約62.6億台幣）。調查亦顯示，詹浩禮曾於2005年因金融詐欺被判刑６年，屬累犯。目前詐騙所得僅追回1億多人民幣，大部分遭他揮霍於奢侈品與性交易，詹浩禮在庭上坦承，每次嫖娼花費從1萬至10萬人民幣不等，累積金額達數百萬人民幣。

王麗坤與詹浩禮於2019年10月結婚，外傳詹浩禮因調查被帶走後，王麗坤立即申請離婚。（圖／翻攝自王麗坤IG）

王麗坤與詹浩禮於2019年10月結婚，婚後僅3年，詹浩禮在2022年底被調查，隔年傳出遭逮捕，2024年8月正式開庭。外傳詹浩禮被帶走後，王麗坤立即申請離婚。王麗坤的工作室也公開聲明，強調她未參與詐騙、未收受非法所得，但仍無法完全擺脫外界質疑。

