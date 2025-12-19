王齊麟、陳詩媛21日辦婚禮 甜曝「恩愛日常」睡前必說我愛你

王齊麟與陳詩媛將於本周日（21）舉辦婚禮，夫妻倆近日提前於節目《OMO調查局》露面，分享彼此的恩愛日常，放閃放到主持人夏和熙、阿本、木木都快招架不住。

王齊麟夫妻相當恩愛（圖／快電商）

睡前互相說「我愛你」才入睡，是夫妻倆的約定，然而看似浪漫，實則有些逗趣。陳詩媛說，老公曾夢到打羽球，講戰術，「殺球」直接打到她，王齊麟也從睡夢中驚醒、立刻道歉。至於寶寶出生後名字將由誰決定，夫妻倆目前各持己見，尚未定案。

節目中分享對彼此極具意義的物品時，陳詩媛竟帶來一瓶藥膏到現場，讓眾人滿臉疑惑。她解釋，身為運動員的王齊麟皮膚經常過敏，還有汗斑困擾，壓力大時狀況可能更嚴重，直接爆料：「他就很常都沒有好好照顧，屁股那邊特別嚴重。」因此每次洗澡後，王齊麟都得光著屁股請老婆幫忙抹藥，成為兩人相處間的甜蜜生活依賴。

陳詩媛身為「金牌太太」，必須接受老公一年有30周在國外比賽，再扣掉平日在高雄受訓的時間，夫妻相處的時間其實相當有限，但相處之間仍難免會有爭吵。她當場抱怨：「討論事情，我要看他比賽的行程，在比賽的時候不能跟他講這些事，沒有辦法處理，但比賽這麼多，我要在每個比賽穿插一點。」

王齊麟、陳詩媛參與《OMO調查局》節目錄製（圖／快電商）

王齊麟則幽默接話：「可是你都是比賽的時候找我吵架，但是吵完以後那一站成績特別好。」而今年年底唯一的假期，他也貼心預訂宜蘭溫泉飯店，帶愛妻放鬆身心，珍惜產前的珍貴時光。

節目最後，王齊麟深情告白：「辛苦了，因為我很忙，你也為我犧牲很多，現在懷孕看你非常辛苦，不管是從下床、身體會痛，以後小孩出生我會很愛小孩，但你永遠是我最愛的那一個。」

陳詩媛則回應：「很謝謝你選擇我，成為人生的伴侶，我們要一起加油，還有很多難關，我們要一起度過。」阿本也根據本集調查結果，以8字「祈麟時圓好孕美滿」作為最後的結案報告祝福。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導