王齊麟二度錯失藥檢 李洋：他有設定鬧鐘提醒自己了

運動部長李洋表示，他清楚瞭解王齊麟的狀況，並透露對方已經設定鬧鐘提醒自己，力求避免類似事件再發生。（圖報系資料庫）

運動部長李洋今（26）日赴立法院教育及文化委員會進行業務報告，期間接受國民黨立委柯志恩質詢。柯志恩詢問選手藥檢問題，問及李洋前搭檔王齊麟已累積兩次未完成藥檢（Unsuccessful Attempt, UA），若再有一次失誤恐遭禁賽。對此，李洋回應，他清楚瞭解王齊麟的狀況，並透露對方已經設定鬧鐘提醒自己，力求避免類似事件再發生。

質詢過程中，柯志恩詢問李洋是否曾有藥檢失誤。李洋表示，自己於2020年曾有一次未完成藥檢。並補充，過去選手時期每天都會提醒王齊麟，現在王齊麟也已經設定鬧鐘加強警覺，不會再出現這樣的問題。

廣告 廣告

針對黃金計畫一級選手藥檢情況，柯志恩指出，10名一級選手裡已有兩人發生兩次UA。她也質疑，目前禁藥問題交由民間的中華運動禁藥防制基金會處理，未必能應付重大國際賽事需求。

柯志恩也提到，巴黎奧運拳擊金牌得主林郁婷已發起聯署，希望能向總統賴清德呼籲成立行政法人化的國家級禁藥管制機構。

李洋則回應，未來將研議是否能夠在兩年內推動成立相關機構。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

「肉償餐費」還欠租百萬！台女網美被抓不怕 上週又吃霸王餐進監獄了

拖行學妹3層樓還割髮！施暴男學生家長「1理由」要求多體諒 網氣炸：別找藉口

發票開獎更新載具APP！ 網驚見工程師「落落長私人日記」