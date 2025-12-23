王齊麟人生大事說什麼都要到！ 李洋「首次當證婚人」笑：終於有人收服他了

李洋（右）首次當證婚人。（翻攝自李洋臉書）

奧運羽球男雙金牌王齊麟21日與「十元」陳詩媛，於萬豪酒店舉行「世紀婚禮」，並且邀曾經的搭檔、現任運動部長李洋當證婚人，他今（23）日發文除了對王齊麟、陳詩媛送祝福外也說，「終於有人能收服齊麟了」。

「很榮幸以證婚人的身分，站在我最熟悉、也最信任的老搭檔身邊」，李洋今天發文說，這幾天身體其實不太舒服，本來應該好好休息，但王齊麟的人生大事，說什麼都一定要到。因為他不只是選手、不只是朋友，更是一路並肩走過高低起伏的戰友。

李洋表示，這是自己人生第一次擔任證婚人，要先恭喜王齊麟和陳詩媛即將成為爸爸媽媽，迎接屬於他們一家3口的全新篇章。李洋提到，自己常說，婚姻其實就像雙打，場上需要輪轉、補位、溝通，也需要體諒；雖然難免會有爭執，但只要目標一致，就能一起把困難化解。

李洋說，過去，王齊麟是他最可靠的搭檔，低潮時也會私下抱怨彼此，但那些情緒、那些磨合，都是為了彼此能一起往更遠、更好的方向前進。認識王齊麟的人都知道，他在場上、場下，都是一個願意為隊友、為朋友付出的人，當他的朋友，其實是一件很幸福的事。

李洋表示，十元的體貼與善解人意，在王齊麟低潮時給他力量，在高峰時陪他一起雀躍；更重要的是，她有一顆很強大的心臟，能同時包容那個長不大的王齊麟，還有偶爾大男人的王齊麟。

李洋回憶，當王齊麟說要結婚時，自己心裡的第一個念頭是：「終於有人能收服王齊麟了。」恭喜2位找到共度餘生的最佳搭檔，「這次我不是以部長的身份，而是以老戰友、老搭檔的身份，和所有親朋好友一起見證這個重要的時刻。也很開心在婚宴上見到許多的老同學和老隊友們，祝福齊麟＆詩媛百年好合，永遠幸福」。

