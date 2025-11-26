王齊麟兩度錯失藥檢 李洋：情況很嚴重但應不再發生

國民黨立委柯志恩今天(26日)在立法院教育文化委員會質詢運動部長李洋，公開點名昔日奧運金牌拍檔王齊麟今年已兩度「錯失藥檢」（Unsuccessful Attempt, UA），再犯一次恐面臨禁賽危機。李洋坦言「目前情況很嚴重」，但表示據了解王齊麟目前已設鬧鐘提醒，應該能避免再次發生。

依據世界運動禁藥管制組織（WADA）規定，列入各國際單項總會或國家藥檢登錄名冊的選手，須依規定提報行蹤資料；若 12 個月內累積 3 次行蹤不實，包括填報不實及錯失藥檢，將可能遭禁賽 1 至 2 年。

立委柯志恩26日在教委會質詢運動部長李洋時，詢問李洋在當選手時是否有錯失藥檢過，他坦言在2020年曾有一次。柯志恩接著指出，目前黃金計畫第一級選手中有兩位選手已經累積兩次錯失藥檢（Unsuccessful Attempt, UA），當中包含李洋前奧運搭擋王齊麟，詢問李洋知不知道？李洋坦言王齊麟「狀況很嚴重」，但也提到「應該不會再發生」。柯志恩：『(原音)（柯志恩：部長，你有對於你最佳的搭檔王麒麟，你知道他目前的UA的情況到底如何嗎？)很嚴重，很嚴重。（柯志恩：這個黃金計劃，就是備戰奧運的選手，說實在的最有奪牌的第一級選手裡面10個裡面，已經有累積兩次UA的就有2個人，你要不要提醒一下你的partner王齊麟選手，是否要好好的注意這件事情，再有一次可能就會競賽？）我之前擔任搭檔的時候，每天提醒。（柯志恩：現在你是不是再打電話一次，因為已經兩次了。）最近我了解到情形是他晚上訂了的鬧鐘，所以應該不會再有這情形發生。』

柯志恩也質疑，我國現行禁藥管理大多交由民間中華運動禁藥防制基金會負責，恐難符應重大國際賽事要求。她提到，拳擊奧運金牌林郁婷已發起連署，向賴清德總統呼籲成立行政法人化的國家級禁藥管制機構，並追問李洋是否支持在兩年內成立？李洋回應表示，運動部會再研議是否有成立行政法人必要性。

此外，立委萬美玲也質詢運動部人力缺口問題。她指出，運動部成立兩個多月，人力嚴重不足，恐影響新台幣214億元預算執行；運動部核定286名員額，目前僅188人到位，缺額達98人；全民運動署核定101人、實到僅35人，缺66人，合計仍有164名人力空缺，「這麼多人沒補上，怎麼推政策？」

李洋坦言，運動部自9月成立，各署司仍在積極徵才，目前整體人力約補齊六成，後續將持續到位。他也表示，同仁確實承受高度業務壓力，未來將優先在全民運動、競技運動及國際業務領域補強人力。（編輯：許嘉芫）