王齊麟出任「綠綠好日」2026 年代言人 從賽場延伸至家庭生活關注

（圖／綠綠好日提供）

【警政時報 薛秀蓮 ／台北報導】專注居家生活耗材的品牌「綠綠好日 HAVE GREEN DAYS」於本月 20 日宣布，將於 2026 年邀請兩屆奧運羽球男子雙打金牌得主王齊麟擔任品牌旗下清淨機濾網代言人。雙方將以「從賽場到家庭」為主軸，聚焦空品與居家清潔的日常需求，推廣更簡單、可長期實踐的居家清淨生活方式。

從空氣清淨機濾網起家 深耕居家耗材市場

綠綠好日創立於 2020 年，從空氣清淨機濾網切入市場，長期專注於居家空氣品質相關耗材研發與製造。品牌指出，目前已累積超過 30 個品牌、500 多種濾網規格，服務範圍涵蓋多數主流空氣清淨機機型，盼降低消費者在耗材選購與更換上的門檻。

廣告 廣告

隨著消費者對居家環境品質的重視提升，綠綠好日亦於 2023 年起拓展產品線，投入衛浴、廚房等空間清潔耗材研發，打造更完整的居家清淨解決方案，並於翌年攜手知名 IP 圖文作家推出聯名商品，成功引起市場關注。

專業實力獲肯定 勇奪國家品牌玉山獎

綠綠好日表示，除持續優化產品與規格覆蓋，亦透過第三方資訊揭露、內容溝通與使用情境教育，協助消費者建立正確的耗材更換觀念；憑藉穩定品質與長期深耕台灣市場的專業表現，2025 年獲得「國家品牌玉山獎」肯定，品牌信任度與市場能見度持續提升。

拍攝現場談到空品與生活節奏，王齊麟直言：「好的空氣品質讓我睡得更好、恢復得更快。」他也提到，居家空氣品質的維持並不複雜，「像是保持空氣清淨機運轉、定期更換濾網，都是很小的動作，但會讓人更安心。」（圖／綠綠好日提供）

王齊麟談家庭生活與居家環境的重要性

作為兩屆奧運男子雙打金牌得主，王齊麟在賽場上展現高度自律與實力；而在生活中，他同樣重視居家品質與家人健康。近期即將迎來新生命的他，也更加關注家庭環境的每一個細節。

談到居家環境與生活節奏，王齊麟於拍攝過程中分享：「對我來說，家是最放鬆、也最重要的地方。我希望家人每天待在家裡，都能感受到安心與舒適的生活環境。」

他也表示，透過此次合作過程，進一步認識居家耗材在日常生活中的角色，以及定期更換與維護對生活品質的重要性。

重視家庭生活品質 理念高度契合

綠綠好日表示，選擇王齊麟作為代言人，除了其專業形象外，也希望傳遞「把準備做在前面」的生活態度：在賽場上講究細節與節奏，在家也能以更有系統的方式關注環境品質。王齊麟踏實、真誠且具代表性的形象，呼應品牌長期以來對居家生活品質的重視。

（圖／綠綠好日提供）

擴大品牌影響力 走進更多家庭

隨著代言人全新形象正式亮相，綠綠好日表示，未來將持續深化「家事耗材一站買齊」的品牌概念，拓展更多使用情境與產品應用，讓居家清淨成為能被長期實踐的生活方式。

了解更多請見官方網站： https://havegreenday.shop/ 新客現折百元起。

更多警政時報報導

​【獨】中研院量子電腦工程爆爭議：群光電能捲入分包疑雲與文件版本落差 責任歸屬成焦點

【獨家】權勢黑手（上）仟萬採購案女業務控遭強制猥褻 報案竟換來開除與刑告