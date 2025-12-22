王齊麟十元婚禮辦「寶寶性別趴」 李洋當證婚人喊：終於有人收服他了

奧運羽球金牌國手王齊麟與前樂天啦啦隊成員陳詩媛（暱稱「十元」），昨（21）晚在台北萬豪酒店盛大舉行婚宴，席開60桌，體育界、娛樂圈好友們都到場祝賀，現場星光熠熠，其中，金牌搭檔、運動部長李洋特別擔任證婚人，喜喊「終於有人能收服齊麟了！」婚禮中還特別安排性別派對，答案揭曉時全場歡呼，氣氛熱鬧又溫馨。

王齊麟與十元今年6月完成結婚登記，並於10月對外分享懷孕喜訊，十元已懷孕6個多月，在晚宴開始前，兩人先依循傳統習俗完成迎娶與證婚儀式，王齊麟表示，雖然婚後生活已展開數月，也即將迎來新生命，但爸媽相當重視傳統，認為婚禮是人生重要的里程碑，希望能與所有親人好友一同見證彼此的承諾與幸福時刻。

廣告 廣告

婚宴現場嘉賓雲集，包括徐乃麟、曾國城、蔡尚樺、謝承均、戴愛玲、品冠、董事長樂團吉董、范逸臣、田家達、李易與六月夫妻檔、巫啟賢及名主持人聶雲等人，都到場共同見證兩人的幸福。體壇方面，除了上百位羽球選手外，巴黎奧運拳擊金牌林郁婷、東京奧運跆拳道銅牌羅嘉翎，以及杭州亞運游泳銀牌王冠閎也親臨祝福。

和王齊麟一起創下兩屆羽球男雙奧運金牌紀錄的運動部長李洋，更特別擔任證婚人，上台致詞時幽默表示，「終於有人能收服齊麟了！」並以自身羽球經驗分享婚姻之道，形容婚姻如同雙打比賽，是彼此最信任的搭檔，需要溝通、體諒、輪轉與補位，即便偶有爭執，只要目標一致，就能攜手克服所有挑戰。十元的好姐妹們禾羽、宋宋、冼迪琦、孟純與采潔也組成「強大伴娘團」，陪伴新人走過重要時刻。

婚禮的驚喜橋段也接連登場，由於陳詩媛過去曾擔任樂團芒果醬 MV 女主角，王齊麟特別秘密籌劃驚喜，和芒果醬一起現場演唱〈我喜歡你〉，讓新娘又驚又喜。隨後徐乃麟與曾國城兩位演藝圈大哥代表藝人好友獻上祝福，在主持人熱情「敲碗」下，情歌王子品冠先和今晚的男主角齊麟合唱〈那些女孩教我的事〉，再獻唱〈無可救藥〉為新人送上最深情的祝賀，接著，有鐵肺歌后之稱的戴愛玲和海角七號男主角范逸臣再登台高唱〈千年之戀〉，讓婚禮瞬間變成小型演唱會，現場賓客都大飽耳福。

婚禮中，還特別安排性別派對，邀請親友一同猜測寶寶性別，最終答案公布，飄出藍色氣球，並透過超音波照片揭曉，夫妻倆「喜獲麟兒」，全場親友驚喜歡呼，現場洋溢滿滿祝福與歡笑。

王齊麟和戴愛玲、范逸臣、品冠合唱飆歌。圖／ 齊麟親友提供

寶寶超音波照片。圖／ 齊麟親友提供

責任編輯／陳盈真

更多台視新聞網報導

朝野協商「李洋遲到」 韓國瑜笑喊：奧運金牌動作這麼慢！

超級500首冠！「麟榤配」王齊麟、邱相榤直落2 力退印尼強敵登頂

王齊麟升格人父！秀超音波照宣布當爸 陳詩媛：有人陪我一起等他回來