王齊麟告白孕妻陳詩媛 「就算小孩出生、最愛的還是妳」

王齊麟帶著懷孕的愛妻陳詩媛上節目放閃。（圖／快電商提供）

奧運金牌得主王齊麟帶著懷孕的愛妻陳詩媛，日前一同登上網綜《OMO調查局》。王齊麟告白老婆：「辛苦了，因為我很忙，你也為我犧牲很多，現在懷孕看你非常辛苦，不管是從下床、身體會痛，以後小孩出生我會很愛小孩，但你永遠是我最愛的那一個。」陳詩媛則回應：「很謝謝你選擇我，成為人生的伴侶，我們要一起加油，還有很多難關，我們要一起度過。」夫妻放閃，讓夏和熙、阿本、木木三位主持人快要招架不住。

王齊麟和愛妻陳詩媛一同登上網綜《OMO調查局》。（圖／快電商提供）

王齊麟、陳詩媛兩人睡前一定會互相說我愛你、躺在懷裡入睡，看似浪漫的畫面，陳詩媛卻驚爆，老公曾做夢夢到打羽球，夢話是在講戰術、最後還殺球直接打到她，王齊麟從睡夢中驚醒趕緊道歉。至於寶寶出生後，名字將由誰決定這一題，目前尚未定案。

節目中分享對彼此間極具意義的物品，陳詩媛竟帶來了一瓶藥膏到現場，大家滿臉疑惑，原來是身為運動員的王齊麟皮膚很常過敏、有汗斑的困擾，壓力大時可能更嚴重。老婆直接爆料：「他就很常都沒有好好照顧，屁股那邊特別嚴重。」所以每次洗澡後，王齊麟都得光著屁股請老婆幫忙抹藥，這也是兩人相處之間的一個甜蜜生活依賴。

陳詩媛身為金牌太太的代價，就是得接受老公一年有30周在國外比賽、再扣掉平日在高雄受訓，夫妻間相處時間真的非常少；但相處還是難免會有爭吵；她也抱怨說：「討論事情，我要看他比賽的行程，在比賽的時候不能跟他講這些事，沒有辦法處理，但比賽這麼多，我要在每個比賽穿插一點。」王齊麟幽默接話：「可是妳都是比賽的時候找我吵架，但是吵完以後那站成績特別好。」

