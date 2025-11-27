王齊麟妻首吐「孕期挫折」 藏肚穿搭網讚超厲害！
娛樂中心／林依蓉報導
奧運金牌羽球國手王齊麟與陳詩媛（十元）於今年6月登記結婚，並在4個多月後證實懷孕，喜獲大批粉絲祝福。然而陳詩媛近日在社群媒體上首度吐露孕期中的挫折心聲，她表示隨著孕肚逐漸隆起，過去購物時不愛試穿的她，如今卻必須面對「不試穿不行，試完更挫折」的現實，同時附上一組成功的「藏肚」穿搭照片，她身穿一件深藍格紋短洋裝，外搭焦糖棕色寬鬆外套，整個人散發出清新少女氣息，讓網友直呼「根本看不出來是孕婦」。
陳詩媛的「藏肚穿搭」發布後，立刻引發網友熱議。（圖／翻攝自IG@10yuan.0424）
奧運金牌羽球國手王齊麟在今年6月與陳詩媛（十元）登記成為夫妻後，很快地在4個多月後宣布晉升準爸媽，甜蜜進展獲得大批粉絲祝福。然而，近日陳詩媛卻在社群上首度吐露懷孕期間的挫折心聲，她表示「最近買衣服前要想很多」，以前不愛試穿的她，懷孕後「不試不行，試完還會很挫折」，語氣中充滿對身形變化的無奈。不過，陳詩媛也找到「排解挫折」的妙招，笑稱既然衣服難買，乾脆去「買很多鞋子」，同時附上一組成功的「藏肚穿搭」照片，只見她身穿深藍格紋短洋裝，外搭焦糖棕色寬鬆外套，整個人散發出清新甜美的氛圍，完美遮掩了孕肚。照片發布後立刻引發熱議，眾多網友紛紛留言驚呼「根本看不出來是孕婦！」、「這組照片很厲害，不知道的人還以為你不是孕婦」、「好喜歡妳的穿搭有夠好看」。
陳詩媛日前分享懷孕後的樂趣是「先藏起孕肚、再快樂炫耀」。（圖／翻攝自IG@10yuan.0424）
儘管陳詩媛流露出對身材變化的不適，但字裡行間仍充滿初為人母的喜悅與幽默。她曾在證實懷孕時感性寫下「以後有人陪我一起等他回來了」，將對王齊麟長期在外的思念，轉化成對新生命的美好期盼，同時也印證了她日前分享的「先藏起孕肚、再快樂炫耀」的獨特樂趣。
原文出處：王齊麟妻首度吐露「孕期挫折」心聲？ 網狂讚超強藏肚穿搭：根本不像孕婦！
