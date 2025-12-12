王齊麟婚宴日期、地點曝！陳詩媛挺孕肚當新娘

王齊麟、陳詩媛12/20在萬豪酒店辦婚宴。（麟洋國際體育顧問有限公司提供)

奧運金牌羽球國手王齊麟，今年6月和前樂天女孩「十元」陳詩媛登記結婚，10月宣布懷孕，堪稱雙喜臨門。今（12日）週刊報導，王齊麟、陳詩媛下周六（12/20）在萬豪酒店席開百桌宴客。

根據《鏡週刊》報導，王齊麟、陳詩媛正在為下周六的宴客籌備中，採取西式婚禮流程，晚宴則走溫馨、時尚風。兩人在體壇、演藝圈人脈眾多，將開百桌邀請各界好友共襄盛舉，包括國家隊選手、羽球界以及啦啦隊、藝人等。

廣告 廣告

陳詩媛先前透露，自從懷孕後，身體出現三個非常明顯的變化，像是嗅覺變得很敏銳、非常容易感動、皮膚狀況不穩定，經常乾燥、泛紅和長痘。10月底，陳詩媛發現肚子變大的速度增快，還可以感受到胎兒動來動去，感到非常神奇，想拍下來跟老公王齊麟分享。

但每當拿出手機按下錄影鍵，胎兒就靜悄悄，一放下手機，胎兒又開始狂動，陳詩媛哭笑不得地大呼：「有夠難拍！結果現在相簿裡都是一堆意義不明的肚子影片。」

此外，陳詩媛也分享懷孕後穿衣不像以往那麼容易，先前買衣服不愛試穿，但現在必須試，「試完還會很挫折」，一語道盡懷孕後身形變化帶來的心理失落。儘管如此，陳詩媛沒放棄打扮，最近和雙胞胎姊姊陳詩雅一起挑戰「花苞裙穿搭」，風格俏皮又能藏肚，讓陳詩媛頗滿意。

更多中時新聞網報導

李吳兄弟續緣苗栗耶誕城 想啖客家美食

NBA盃》雷霆狂贏49分 射日奪16連勝

余天罹癌術後沒性生活 歐弟甩肉8公斤