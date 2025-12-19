王齊麟婚禮倒數！睡夢中「殺球」打中孕妻陳詩媛急道歉

王齊麟（右）、陳詩媛曝夫妻相處。（快電商提供）

奧運金牌選手王齊麟近日和懷有身孕的老婆陳詩媛在夏和熙、阿本、木木主持的網路綜藝節目《OMO調查局》放閃，讓攝影棚裡充滿粉紅色泡泡，讓三位主持人快招架不住。

王齊麟、陳詩媛透露，夫妻倆睡前一定會互相說我愛你、躺在懷裡入睡，只是看似浪漫的畫面，陳詩媛卻驚爆，老公曾夢到自己在打羽球，口中喃喃自語講著戰術、最後還做出「殺球」動作直接打到她，王齊麟當下更是自己從睡夢中驚醒並向她道歉。

王齊麟、陳詩媛放閃讓夏和熙、阿本、木木直呼受不了。（快電商提供）

阿本則自爆睡前會一直折手，卻反被夏和熙虧：「沒有人問你！」至於寶寶出生後，名字將由誰決定這一題，目前各持己見、尚未定案。

廣告 廣告

2人也分享對彼此極具意義的物品，大家原先對陳詩媛帶來的藥膏面露疑問，她解釋，身為運動員的王齊麟皮膚很常過敏、有汗斑的困擾，壓力大時可能更嚴重，「他就很常都沒有好好照顧，屁股那邊特別嚴重。」所以每次洗澡後，王齊麟都得光著屁股請老婆幫忙抹藥，分享兩人相處的甜蜜生活依賴；夏和熙聽後則嚇傻：「怎麼給人家講出來啦！」

陳詩媛透露身為金牌太太的代價，就是要接受老公一年有30周在國外比賽、再扣掉平日在高雄受訓，夫妻間相處時間真的非常少；但相處還是難免會有爭吵；她當場抱怨：「討論事情，我要看他比賽的行程，在比賽的時候不能跟他講這些事，沒有辦法處理，但比賽這麼多，我要在每個比賽穿插一點。」王齊麟幽默接話：「可是你都是比賽的時候找我吵架，但是吵完以後那站成績特別好。」

節目最後，王齊麟向陳詩媛愛的告白：「辛苦了，因為我很忙，你也為我犧牲很多，現在懷孕看你非常辛苦，不管是從下床、身體會痛，以後小孩出生我會很愛小孩，但你永遠是我最愛的那一個。」陳詩媛則回應：「很謝謝你選擇我，成為人生的伴侶，我們要一起加油，還有很多難關，我們要一起度過。」阿本根據這集調查結果，以8字「祈麟時圓好孕美滿」，作為最後結案報告的祝福。

更多中時新聞網報導

羅志祥首同台安心亞 熱唱〈靚仔〉嗨爆

勞保政府負責入法 學者估年撥3000億

過半廠家碳費享2折 環團表憂心