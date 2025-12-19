王齊麟婚禮撞廳蕭敬騰！傳「豪砸3百萬」席開85桌 經紀人回應了

娛樂中心／綜合報導

奧運羽球金牌王齊麟與前「樂天女孩」陳詩媛（十元）今年6月登記結婚後，將於本月21日在台北萬豪酒店補辦婚禮，夫妻倆人脈廣闊，預計體壇、演藝圈不少重量級好友都將出席祝賀。據悉，婚宴選在萬豪酒店「萬豪廳」舉行，恰巧與去年蕭敬騰和Summer（林有慧）完婚場地相同。

王齊麟與陳詩媛婚宴倒數。（圖／翻攝自王齊麟IG）

根據《壹蘋新聞網》報導，王齊麟與陳詩媛婚宴預計席開85桌，每桌要價新台幣2萬6800元，另加10%服務費，以及場地布置等相關費用，等於豪砸超過300萬元。不過，王齊麟經紀人對此澄清，實際金額與桌數皆和外界傳聞不符，正確資訊將於婚禮當天公布。

王齊麟與陳詩媛對於寶寶姓名尚未有共識。（圖／翻攝自陳詩媛IG）

忙於籌備婚宴之餘，夫妻倆近日也在節目分享甜蜜日常。王齊麟透露兩人睡前一定會互相告白「我愛你」才入睡，陳詩媛則忍不住爆料老公曾在夢中打羽球，甚至「殺球」打到她，瞬間從夢中驚醒道歉。而陳詩媛目前懷有身孕，預產期落在明年上半年，夫妻倆對於寶寶名字各有想法，尚未定案。

