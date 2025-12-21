王齊麟婚禮豪華賓客名單曝光！曾國城、徐乃麟都來了 奧運金牌林郁婷也現身

王齊麟、陳詩媛的婚禮眾星雲集。李鍾泉攝

奧運羽球金牌王齊麟與前「樂天女孩」陳詩媛（十元）6月登記結婚，於今（21日）在萬豪酒店補辦婚禮，賓客約600人，華麗名單跨足演藝圈、體育界大咖，不但啦啦隊女孩都來了，甚至還有綜藝大哥徐乃麟、曾國城，就連奧運金牌拳擊選手林郁婷也現身。

今日婚禮席開60桌、一桌10人左右，由於先前就曾對外公告不開放媒體，現場更是直接拉下鐵門，對婚宴現場、賓客保護到家。

現場的賓客名單星光熠熠，藝人有徐乃麟、曾國城、六月、李易、聶雲、戴愛玲、品冠、謝承均、巫啟賢等人，啦啦隊女孩則有莁以萱、林穎樂、菲菲、沐妍、熊霓、陳伊、曲羿，體育界代表為林郁婷，可惜李洋因為身體不適，無法親臨現場。

證婚儀式在下午5點半開始，賓客入場在晚間6點正式展開，雙方的伴郎、伴娘人數各5人，其中啦啦隊女孩禾羽、宋宋都是伴娘團一員。

