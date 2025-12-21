王齊麟帥弟婚禮首露面！合體大6歲陳詩雅 她被問姊姊肚中寶寶性別這樣說

陳詩媛的雙胞胎姊姊陳詩雅現身。李鍾泉攝

奧運羽球金牌王齊麟與前「樂天女孩」陳詩媛（十元）今年6月登記結婚，於今（21日）在萬豪酒店補辦婚禮，現場賓客眾星雲集，連啦啦隊女孩禾羽、宋宋都是伴娘團，曲羿（左起）、梓梓、陳伊等人也結伴出席。陳詩媛雙胞胎姊姊陳詩雅、王齊麟弟弟王齊碩現身，接受媒體訪問，談到陳詩媛肚中寶寶的性別，兩人語帶玄機，不肯正面回應。

王齊碩高挑身型不輸哥哥王齊麟。李鍾泉攝

24歲王齊碩首度在媒體前亮相，整個人高挑帥氣，絲毫不輸哥哥王齊麟，他笑說從小跟哥哥一起玩，如今看到王齊麟長大要結婚了，感覺還是很不真實，「覺得他還沒有長大。」被問到是否也打羽球，他謙虛稱自己只是業餘的，但其實過去王齊碩曾代表成功大學參加全國大專院校羽球賽，一家人都很有羽球天賦。

王齊碩、陳詩雅來送捧花。李鍾泉攝

陳詩雅以白雪色蓬蓬裙現身，手上還拿著要交到妹妹手上的捧花，笑虧他們只是來當工作人員的，同時也獻上祝福：「很開心她找到很好的對象，我也會加油！」被問到是否考慮親家王齊碩，她連忙撇清關係，「他太年輕了，比我小6歲，是小鮮肉，我們是親戚關係，無法發展戀情。」王齊碩也附和：「我們各自努力（找對象）！」

陳詩媛10月才公布自己已經懷孕，當時還看不出孕肚，如今現身四肢也十分纖細，陳詩雅被問到寶寶性別守口如瓶，和王齊碩不斷打哈哈帶過，聽見記者問是否為女兒，陳詩雅笑說：「喔？你這樣覺得嗎？」沒有否認也沒有承認。

陳伊（左起）、梓梓、曲羿也現身。李鍾泉攝



