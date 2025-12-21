王齊麟帥弟首公開露面！合體陳詩雅現身婚宴 鬆口談寶寶性別

陳詩媛雙胞胎姊姊陳詩雅談及寶寶性別。（圖／東森娛樂）





奧運羽球金牌國手王齊麟與陳詩媛（十元），今（21）日晚間在台北萬豪酒店席開60桌盛大補辦婚宴，稍早陳詩媛雙胞胎姊姊陳詩雅與王齊麟弟弟王齊碩現身婚宴現場，兩人大方接受媒體訪問，透露對哥哥姊姊今日婚禮的心情。

陳詩雅身穿白色澎澎裙搭配米色外套，手拿妹妹捧花現身，談及對於妹妹結婚的心情，她開心表示：「很開心她找到好的對象，我會加油。」王齊碩則笑說，感覺一切很不真實，跟哥哥從小玩到大「覺得他好像沒長大。」

陳詩雅、王齊碩當場被送作堆。（圖／記者沈芳宇攝）

陳詩雅與王齊碩2人皆尚未結婚，當場被送作堆，陳詩雅則笑說，兩人相差6歲，「太年輕了，而且我們現在已經是親戚關係了」，至於是否跟隨哥哥腳步打羽球，王齊碩則說自己僅打業餘，很祝福哥哥婚姻及球技都可以繼續努力下去。

至於陳詩媛10月宣布懷孕喜訊，被問及寶寶性別，陳詩雅則說：「因為今天他們還沒有公佈性別，所以還不能跟大家說」，但似乎對「姪女」一詞有所反應，陳詩雅則始終守口如瓶，笑說很期待姪子或姪女誕生。



