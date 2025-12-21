王齊麟帥氣弟弟曝光！和陳詩媛雙胞胎姊陳詩雅一同亮相

王齊麟弟弟王齊碩（左）和陳詩媛雙胞胎姊姊陳詩雅。記者林怡秀／攝影

羽球金牌得主王齊麟今和陳詩媛（十元）在萬豪酒店席開60桌，王齊麟的帥氣弟弟王齊碩也曝光，他和十元的雙胞胎姊姊陳詩雅也一同受訪。

王齊碩表示，對於哥哥王齊麟結婚感到很不真實，「覺得哥哥好像還沒長大，我很開心他找到很好的對象」，而他今天當工作人員幫哥哥跑腿，而陳詩雅被問到要不要考慮和王齊碩發展，她笑回：「我們現在是姻親，已經無法發展任何關係了。」

