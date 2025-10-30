王齊麟愛妻陳詩媛懷孕近況曝 震驚「肚子變大速度」：感覺到寶寶動來動去

前樂天女孩「十元」陳詩媛與羽球金牌國手王齊麟去（2024）年認愛後，今年6月10日正式登記結婚，日前更宣布懷孕喜訊。（圖／翻攝自陳詩媛Instagram）

前樂天女孩「十元」陳詩媛與羽球金牌國手王齊麟去（2024）年認愛，交往1年半左右在今年6月10日正式登記結婚，日前更宣布陳詩媛已經懷孕，獲得各界祝福。日前陳詩媛才公開孕肚照，身材被誇看不出來是孕婦，最近她又被肚子變大的速度震撼到，還透露能感覺到胎動了。

陳詩媛在本月6日才公開雙手拿超音波照、先生王齊麟從背後摟著她的甜蜜照片，幸福證實自己懷孕的消息，「度日如年的7月8月9月，以後有人陪我一起等他回來了。」獲得一片祝福。陳詩媛在不久前曬出孕肚照後，今（30）日她則在社群Instagram更新近況，驚呼「發文的速度要跟不上肚子變大的速度了！」

廣告 廣告

陳詩媛近日分享懷孕近況，她驚呼「發文速度要跟不上肚子變大的速度」，並吐露已經能感覺到腹中寶寶動來動去。（圖／翻攝自陳詩媛Instagram）

而陳詩媛也提到，最近已經能感覺到胎動，因為覺得很神奇想跟孩子的爸王齊麟分享，「但每次按下錄影鍵他就不動，一放下手機又開始狂動……有夠難拍！」她笑說現在自己的手機相簿裡，充滿一堆意義不明的肚子影片。

不過，陳詩媛雖然說自己肚子變大，但從她曬出的近況照，她穿了一件白色針織長袖上衣，搭配黑色百褶短裙，巧妙遮住隆起的孕肚，完全看不出來是懷孕數個月的女人，讓粉絲們大讚，「還是像少女啊」、「這樣哪像懷孕啊」、「這個準媽媽太可愛了吧」。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

王子偷吃粿粿！品牌方再揭黑歷史「沒職業道德」：感情世界跟工作態度一樣

控訴粿粿出軌王子！范姜彥豐時隔一天再發聲 黑底白字文求情

小S神預言畫面瘋傳！粿粿昔誇口「不可能出軌」被星座專家打臉