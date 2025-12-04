王齊麟愛妻「挺出懷孕巨肚」！網見「驚人起伏」嚇爛：這麼大

娛樂中心／綜合報導



奧運羽球雙打金牌選手王齊麟與啦啦隊女孩陳詩媛（十元）於今年6月登記結婚，兩人於10月驚喜公開陳詩媛懷孕消息，近期社群經營趨於低調的陳詩媛，昨（3日）與自己的雙胞胎姐妹合作拍攝穿搭主題片，兩人造型百變展現青春模樣，沒想到影片最後偷埋大彩蛋，從10月宣布懷孕至今2個月的陳詩媛側身露出「真實孕媽起伏」，讓姐姐陳詩雅露出詫異表情，也讓粉絲驚喊：「肚子成長速度很快！」。





陳詩媛曬出與雙胞胎姐妹的合作穿搭片。（圖／翻攝自IG@10yuan.0424）

陳詩媛、陳詩雅雙胞胎姐妹過去一起加入AKB48台北分隊Team TP，與阿部瑪利亞為昔日同事，隨後姐妹倆分別加入樂天女孩和小龍女耕耘啦啦隊事業，緊接妹妹陳詩媛與金牌國手王齊麟陷入熱戀，兩人於今年6月登記結婚、10月宣布陳詩媛懷上第一胎，兩人不時在社群放閃，3日陳詩媛則久違公開自己與姐姐陳詩雅合體影片，紀錄雙子姐妹「花苞裙穿搭」，只見兩人連換三套穿搭，以花苞洋裝作為主題做出不同變化，吊帶裙、毛衣、透膚襯衫等搭配，直到最後兩人決定放送彩蛋驚喜，只見陳詩媛在鏡頭前大側身，挺出自己懷孕大肚子的真實起伏，讓一旁姐姐陳詩雅瞪大眼睛、伸手摸肚。

陳詩媛側身露出懷孕巨肚，讓粉絲瞪大眼睛。（圖／翻攝自IG@10yuan.0424）

陳詩媛也分享自己當孕媽的心情，透露縱使現在「肚子飛速變大」，也不能放棄打扮自己，決心要當漂亮媽咪的想法，貼文一公開馬上就釣出老公王齊麟留言指出拍攝地點很眼熟：「這有點像我家！」，其他網友則留言祝福陳詩媛：「好棒，要保重身體喔！」、「難得合體都好看，十元是最漂亮的孕婦～」、「雙子合體了！好可愛～」、「期待孩子出生的那一刻」、「肚子成長速度很快〜」、「都沒什麼胖，還是很漂亮！」、「正面完全看不出來懷孕，很瘦，側面才發現肚子已經這麼大！」。

陳詩媛與王齊麟於10月登記結婚，兩人不時在網路隔空放閃。（圖／翻攝自IG@10yuan.0424）









