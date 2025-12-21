王齊麟激吻陳詩媛！「樂天三小福」合體送嫁 大咖全來了

王齊麟與前樂天女孩「十元」陳詩媛，今晚在台北萬豪酒店舉辦婚宴。(記者林岳甫攝)

〔記者傅茗渝／台北報導〕奧運羽球男雙金牌得主王齊麟與前樂天女孩「十元」陳詩媛， 今(21)日晚間在台北萬豪酒店舉辦婚宴，席開85桌，正式補辦人生大事。兩人今年6月完成登記結婚、10月宣布懷孕喜訊，今晚以「雙喜臨門」之姿接受滿滿祝福。

婚宴前傍晚約5點半舉行證婚儀式，現場佈置浪漫溫馨。懷孕中的陳詩媛身穿白色低胸婚紗現身，交換誓詞時情緒潰堤，王齊麟全程相伴安撫，最後深情一吻，感動在場親友。

伴娘團同樣吸睛，陳詩媛找來昔日樂天啦啦隊好姐妹禾羽、宋宋站台，「樂天三小福」久違合體，象徵友情與愛情同步到位，現場也由禾羽抽中捧花。

今晚星光雲集，巫啟賢、曾國城、徐乃麟、六月、李易、戴愛玲、品冠、謝承均等圈內好友到場祝賀。六月笑說與王齊麟因打球認識，送上「希望新娘可以努力生一支隊伍」的祝福；曾國城則形容兩人是「天造地設的一對」；巫啟賢打趣表示：「祝福齊麟娶了十元，以後就有了十億元。」原本一度傳出恐缺席的李洋，也趕在晚間現身送暖，為婚禮再添驚喜。

